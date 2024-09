Rugbiers franceses: la denunciante negó haber dado la entrevista que promociona un canal galo

Sin embargo, la mujer aclaró que no sólo no es ella la que sale en las imágenes de espalda y de perfil que se ven en la grabación, sino que ni siquiera hubo una entrevista consensuada. Ese contenido -sostiene- se armó a partir de audios que ella habría enviado a colegas franceses y que no habría autorizado difundir.

La aludida señaló todo esto en un mensaje que le envió al periodista Sebastián Salas, de Diario UNO, a primera hora de este jueves.