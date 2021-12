Por este motivo, muchas personas no realizaban la revisión vehicular, ya que en otras provincias podían argumentar que en Mendoza no se exigía y zafar del acta de infracción. Eso sí, no siempre resultaba todo bien y algunos tuvieron que enfrentar las multas.

rto.jpg Los talleres han comenzado a tener mayor cantidad de vehículos en estos días.

Lo cierto es que con las vacaciones a la vista y el 1 de enero del 2022 cada vez más cerca, son muchos los que se acuerdan, a último momento, de realizar la verificación.

Actualmente se puede concurrir a los talleres habilitados sin tener el turno, ya que la página del gobierno ha presentado algunas dificultades. Por lo tanto, el turno se pide en los mismos talleres.

RTO: ¿cuáles son los talleres habilitados en Mendoza?

Mendoza tiene 19 talleres habilitados para realizar la Revisión Técnica Vehicular: 10 de ellos están en el Gran Mendoza; 4 en San Rafael; 2 en San Martín, 1 en Rivadavia, 1 en Junín y 1 en General Alvear. A continuación el listado de talleres y sus direcciones.

-ALMOMENTO RTO S.A. (Acceso Este Lateral Norte esquina Tirasso. Ruta Nacional 7 Km 1035 Gran Mendoza).

-ARCONVE S.A. (Acceso Sur Lateral Oeste n° 2056 Pedriel Gran Mendoza).

-BUBATEC S.R.L (Bartolome Mitre 1184, San Jose Gran Mendoza).

-CENTRO REVISIÓN TÉCNICA LH S.R.L. (Independencia 532 Gran Mendoza).

-ELFE RTO (Parque Industrial Las Heras Calle 9 Lote 4 -frente al aeropuerto- Las Heras, Mendoza Gran Mendoza).

-INSTECMEC S.A. (Acceso Sur lateral Este KM. 14 Gran Mendoza).

-REVITOTAL S.A. LAS HERAS (Acceso Norte Lateral Este S/N Km. 6,5 Bº El Plumerillo Gran Mendoza)

-REVITOTAL S.A. MAIPU (Mallea S/N entre Alsina y Dorrego General Gutiérrez Gran Mendoza).

-RTO GODOY CRUZ (Luis Maria Drago 51 Gran Mendoza).

-RTO SERVICIO EXPRESS (Lateral Sur Acceso Este 14266 Km 8 Gran Mendoza).

-AUTOTECNICA RTO (Av Mitre 4800 San Rafael).

-OK RTO (Av. Alberdi y Calle el Monte. Rotonda Vuelta de Zamora San Rafael).

-RTO DEL CENTRO (Av. Mitre 2091 San Rafael).

-V&Z (Av. Alberdi 5200 San Rafael)

-R.T.O. SAN MARTIN (Carril Montecaseros Km 5 San Martín).

-RTO CONTROL VEHICULAR MZA (Godoy Cruz 352, San Martín, Mendoza San Martín).

-MTK VERIFICADORA S.A.S (Samuel Escudero 421 Gral Alvear).

-REVIJUNIN (Prolongación Don Bosco y Primavera Junín).

-RTO RIVADAVIA (Belgrano 121 y esquina San Isidro Norte Rivadavia).

¿De cuánto es la multa por no tener la RTO al día?

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que no contar con la RTO aprobada, será considerada una falta leve.

El valor de las faltas leves es de 100 Unidades Fiscales (UF), es decir, $2.200. Sin embargo, si la multa se paga dentro de los tres días de labrada el acta, el conductor abonará $1.330.

¿Cuánto cuesta hacer la RTO?

Los precios que han sido estipulados para la RTO son los siguientes:

-Autos: $2.395

-Camionetas: $2.660

-Motos de hasta 300cc: $905

-Motos de más de 300cc: $1.650

Talleres RTO.jpg Son varias las exigencias para obtener la RTO, pero se puede conseguir una autorización provisoria para circular por 60 días.

¿Qué se controla en la RTO?

Los controles que se realizan en Mendoza sobre los vehículos en la Revisión Técnica Obligatoria son los siguientes:

-Sistema de frenado.

-Sistema de dirección.

-Sistema de suspensión.

-Sistema de transmisión.

-Sistema de rodamiento.

-Sistema de iluminación.

-Nivel de intensidad sonora, silenciador y sistema de escape.

-Emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

-Estado general de vehículo y carrocería, elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capó y baúl.

-Parabrisas, luneta y cristales laterales.

-Limpiaparabrisas (incluyendo el sistema de líquido para limpiarlos y el parabrisas trasero).

-Espejos retrovisores.

-Dispositivos del sistema de instrumental y registro de operaciones.

-Accesorios de seguridad y elementos para emergencia tales como cinturones de seguridad, apoya cabezas, extintores o matafuegos, balizas triángulo refractante, chaleco refractario y botiquín de primeros auxilios.

¿Cuál es la oblea válida de la RTO en Mendoza?

RTO oblea.jpg

Requisitos para realizar la RTO en Mendoza

Quienes vayan a realizar el trámite de Revisión Técnica Obligatoria deberán contar con la siguiente documentación para presentar en el taller:

-Constancia de Cobertura de Seguro Obligatorio.

-Habilitación del Equipo de Gas (Para vehículos con GNC).

-Licencia de Conducir Vigente del Solicitante.

-Cédula Verde y Azul.

-Documento nacional de identidad.

¿Qué sucede si mi auto no pasa la RTO?

En caso de que un vehículo no logre pasar la Revisión Técnica Obligatoria es posible recibir una autorización para circular por 60 días. Durante ese tiempo los automovilistas deberán poner en condiciones el automóvil y regresar al taller para completar las exigencias y obtener la oblea.