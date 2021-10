A pesar de las críticas, quedó firme el 1 de enero para llevar la oblea de la RTO

Ahora, la fecha "inamovible" será el 1 de enero 2022, para lo cual, todos los vehículos que hayan sido patentados hasta 3 años atrás deberán hacer la RTO, cuyos costos varían según los rodados, pero para un auto común ronda los $2.395, algo que crece si se trata de una camioneta o un rodado mayor.

Pero ese no es el único costo que deberá sortear el automovilista mendocino, ya que quienes no tengan en condiciones sus vehículos deberán pagar para asegurarse que funcionen perfectamente desde las luces, los frenos, los amortiguadores y que sus cubiertas no estén demasiado gastadas. Si no pasara la RTO, en los talleres autorizados le otorgarán una revisión provisoria por 60 días y si eso se venciera y fuese detectado en un control vial, deberá pagar una multa leve, que hoy es de $2.200, suma que con el descuento queda en $1.320

Todo eso es lo que por estos días enerva a miles de mendocinos que se resisten a hacer la RTO y de ellos se hacen eco varios de los partidos que buscan sumar votos en las próximas elecciones legislativas.

El PJ quiere aplazar la RTO al 2027

El más elocuente fue el Frente de Todos, ya que la diputada sureña Liliana Paponet presentó un proyecto para modificar la ley de seguridad vial y prorrogar la obligatoriedad de la RTO para el 2027.

"Entendemos que la RTO, si bien es necesaria en el mediano plazo, no es una urgencia que modifique de manera sustancial los índices de siniestralidad vial. Los accidentes originados por el estado del vehículo solo representan el 1,6% del total, siendo evidente que es necesario su aplicación pero en momentos de crisis, como los que experimentamos en el país debido a la pandemia del COVID-19, parece no ser urgente la instrumentación de esta disposición", asegura la legisladora a la hora de argumentar el aplazamiento de la RTO que propone.

Así, según la iniciativa del Pj, se modificaría el texto de la ley aclarando: "Los vehículos que no se encuentren comprendidos en los transporte de pasajeros o transporte de cargas estarán sujetos a una revisión técnica periódica obligatoria a partir del primero de enero del año 2027. Así mismo, los automotores 0km contarán con un plazo de gracia de 36 meses para la realización de la mencionada verificación".

Las terceras fuerzas también se oponen

Además del PJ, los referentes del Partido Verde también salieron a marcar sus diferencias con la obligatoriedad de la RTO, e incluso salieron a hacer intervenciones callejeras con sus seguidores y planifican un caravanazo para el próximo 14 de noviembre. "Nos reunimos con gente de Ugarteche, en Luján y lo primero que nos piden es que se suspenda esa RTO porque a muchos que trabajan con sus vehículos los dejaría sin su fuente laboral", argumentan.

A ese reclamo se plegarán también los referentes de Vamos Mendocinos, quienes en este tramo de la campaña salieron a instalar la palabra Basta en un mega cartel que trasladan a distintas instituciones y lugares para exigir el fin de algunos impuestos y trámites costosos como por ejemplo el que se exige para la transferencias de los vehículos que se hace en las plantas verificadoras.

Esa manifestación, que será la antesala de la que planifican en un taller de RTO, casi le cuesta el arresto al candidato a diputado provincial Hugo Laricchia.