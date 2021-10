Un candidato mendocino casi va preso por un acto de campaña

https://twitter.com/elangelGmendo/status/1453727965292883981 Los comisarios retirados, que hace décadas nos saquean en la planta verificadora, se enojaron y llamaron a la policía.

¡Búsquense un laburo honesto! Diría Pappo.#ConTuVotoBASTA#Lista504#VamosMendocinos pic.twitter.com/3JH3R5X9gY — Hugo Laricchia (@elangelGmendo) October 28, 2021

En las plantas verificadoras de vehículos se realiza la verificación física de esos rodados, que es un trámite obligatorio para inscribir un auto que es 0 kilómetro o para transferir un vehículo usado. En ellas se realiza o se chequea el correspondiente grabado de cristales y se corrobora que las autopartes coincidan con lo que consta en la tarjeta verde y en los números de motor y chasis. De hecho surgieron como una forma de ponerle fin al negocio de los desarmaderos y el robo de autopartes.

Según el candidato a diputado, cuando aquellos efectivos corroboraron su identidad y la de varios candidatos a concejales de Ciudad y Maipú que también participaron de la movilización, y no encontraron motivos para arrestarlos, sólo se limitaron a ingresar a la planta verificadora para hablar con los encargados, que fueron quienes los habían solicitado.

"Decidimos manifestarnos acá porque es un trámite muy costoso que es parte de un negocio que tienen desde hace años los comisarios retirados y el Estado. Si bien surgen para frenar el robo de autopartes, no hay registros de que eso efectivamente haya ocurrido, pero además te van subiendo el costo del trámite a antojo, te cobran $500 por llenarte un formulario y si no aceptás y decís, no deje que lo lleno yo, después dicen que no te entienden la letra. Es un negocio y hay que ponerle fin porque encarece la venta del auto", se quejó Laricchia.