La falta de cubiertas obliga al gobierno de Mendoza a repensar la RTO

"Cuando escucho a la gente la escucho en serio. Si me dicen Rodolfo, no consigo cubiertas, es nada más que sentido común", dijo el gobernador Suarez dando a entender que se buscará una solución al reclamo de los mendocinos respecto de la RTO.

Natalio Mema.jpg El secretario Natalio Mema anticipó la posibilidad de dar una oblea provisoria a quienes no puedan cumplir con la RTO por las condiciones macroeconómicas del país

"La RTO es una ley nacional que pone todos los requisitos que tiene que tener un vehículo para poder circular. Solo tres no la aplican aún, entre ellas Mendoza", señaló respecto de la norma Natalio Mema, en diálogo con radio Nihuil.

En tanto que sobre la dificultad para cumplir con los requisitos, Mema señaló que se analiza la fexibilidad de la norma por "la situación macro económica del país, porque cuesta la inflación y cuesta conseguir cubiertas y repuestos". Entonces, desde el Gobierno de Mendoza se está "trabajando en analizar cuáles son los componentes que son de difícil acceso (como cubiertas) para dar un plazo al que vaya a realizarse la RTO y que vuelva cuando pueda arreglarlo".

De esa manera, a quien cumpla con requisitos de circulación que no tengan que ver con la actualización de elementos que son de difícil acceso (no por falta de dinero) se le podría dar una oblea provisoria con la que pueda transitar por la provincia. "Una cosa es que el auto no frene y otra cosa es que no haya cubiertas, es diferene y real. Extenderemos el plazo de la provisoriedad hasta que las reglas económicas del país nos permita tener el auto en condiciones".

"En diciembre vamos a analizar la situación para flexibilizar los controles en la provincia de Mendoza", si fuere necesario según las condiciones macroeconómicas.

La oblea provisoria entonces tendría quórum en el Gobierno de Suarez pero solo para casos que tengan que ver con la provisión de mercadería.

La otra alternativa es volver a postergar la fecha de entrada en vigencia de la ley en Mendoza, que está prevista para el 1 de enero de 2022, para vehículos patentados hasta 2019. "La fecha es una medida que se está analizando", reconoció el secretario.

Lo que sí tendrán que tener en cuenta quienes salgan de Mendoza es que, sea que en la provincia se exija o no en los controles policiales, en el resto de las jurisdicciones sí se las van a exigir.

Cuánto cuesta hacer la RTO y de cuánto es la multa

Los costos de la Revisión Técnica Obligatoria varían según los rodados, pero para un auto común ronda los $2.395, algo que crece si se trata de una camioneta o un rodado mayor. Este valor si tenemos en cuenta que el vehículo cumpla con todos los requisitos previstos y no tenga la necesidad previa de hacerle arreglos (luces, frenos, amortiguadores) en el taller.

En tanto que la multa por la falta de la RTO es de $2.200 y, con el descuento, puede quedar en $1.320.