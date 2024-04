►TE PUEDE INTERESAR: Recicla la manguera vieja o rota de tu jardín y transfórmala en esta espectacular idea

DIY reciclaje colador (2).jpg

DIY: recicla el colador viejo de la cocina y conviértelo en esta hermosa idea

En caso de que tengas un colador de acero inoxidable viejo y no lo uses más, no lo tires y transfórmalo en una original y linda lámpara colgante de techo. Puedes hacer una individual o hacer una opción más grande con más coladores.

Necesitarás:

colador de acero inoxidable

pintura acrílica de varios colores

barniz

taladro

focos

tabla de madera

cadenas

conexión inalámbrica

Paso a paso:

Toma el colador viejo, asegúrate de que esté limpio y con un taladro realízale una perforación en la base para pasar el cable por allí. Luego píntalo del color que quieras y si deseas dibuja lo que más te guste. Pueden ser flores como en la imagen o si prefieres puedes dejarlo liso.

Cuando esté seco dale una capa de barniz, deja secar bien y para terminar une el colador con el foco, los cables y la instalación eléctrica. En caso de que quieras hacer una lámpara grande, usa varios coladores colgados a una tabla de madera con cadenas a los extremos para darle una impronta más importante y decorativa.

DIY reciclaje colador.jpg