Rabia: el libro prohibido de Stephen King por inspirar masacres en escuelas

Con el paso de las horas, los alumnos comprenden al estudiante y comienzan a generar una especie de Síndrome de Estocolmo. Al mismo tiempo, el joven se da cuenta de que uno de los alumnos no quiere estar allí y cuando este intenta huir, es golpeado por los demás, quienes lo dejan en estado catatónico.

Finalmente, el estudiante es baleado mientras finge tener un arma y encerrado en un psiquiátrico, según el final que le dio Stephen King a su libro.

rabia stephe king.webp La portada y la contratapa del libro Rabia, en una de sus versiones en inglés

Por qué Stephen King prohibió el libro Rabia

El libro de Stephen King, con el paso de los años, quedó envuelto en varias polémicas. Esto, porque se sucedieron varios tiroteos en colegios en donde su novela fue, de alguna manera, parte de esos sucesos.

Estudiantes que disparaban contras sus compañeros o profesores habían leído antes el libro de Stephen King. De hecho, en algunos tiroteos se encontró un ejemplar de Rabia en los casilleros de estos estudiantes. No faltaron los lectores del autor que recordaron este libro cuando una alumna en Mendoza ingresó con un arma al colegio y disparó en varias ocasiones. Incluso, según testigos, le apuntó a un niño en la cabeza y amenazó a una profesora.

Frente a estos hechos, a pesar de que nunca se demostró una relación directa, Stephen King exigió que el libro Rabia no volviese a ser impreso, por lo que solamente existen ediciones viejas o clandestinas.