Rabia: el libro prohibido de Stephen King por inspirar masacres en escuelas

Uno de los escritores más famosos de la historia llegó a prohibir un libro suyo luego de que se lo relacionara con varios incidentes

Daniel Calivares
Daniel Calivares
El hecho donde una alumna de la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, en Mendoza, ingresara un arma y disparara dentro del colegio, provocando mucho temor en los compañeros y en el cuerpo docente, generó mucha preocupación y no faltó quien tuviera miedo de una masacre. Tampoco faltaron los que recordaron un libro de Stephen King, cuyo autor llegó a prohibir nuevas ediciones luego de que se encontraran algunos ejemplares en poder de adolescentes que provocaron masacres en instituciones educativas.

El nombre de Stephen King es mundialmente famoso. El escritor es considerado un maestro en las novelas de terror, aunque algunas de las más exitosas que tienen se centran en el ser humano como el verdadero monstruo. Autor de varias novelas que fueron llevadas al cine como La Milla Verde, Carrie o Misery, el autor también tiene en su historial el haber prohibido reediciones de una de sus primeras novelas tras varios hechos que lo marcaron.

Stephen King.png
Stephen King

Cuál es el libro prohibido por Stephen King por las masacres en escuelas

En 1977, Stephen King publicó el libro Rabia bajo el seudónimo de Richard Bachman. En ella, un estudiante de secundaria es llamado a la oficina del director de la escuela por un incidente con un profesor. Allí se enoja y termina siendo expulsado tras insultar al docente. Antes de irse, saca un arma de su casillero y vuelve al aula, en donde dispara a la profesora que se encontraba allí y secuestra a sus compañeros.

Con el paso de las horas, los alumnos comprenden al estudiante y comienzan a generar una especie de Síndrome de Estocolmo. Al mismo tiempo, el joven se da cuenta de que uno de los alumnos no quiere estar allí y cuando este intenta huir, es golpeado por los demás, quienes lo dejan en estado catatónico.

Finalmente, el estudiante es baleado mientras finge tener un arma y encerrado en un psiquiátrico, según el final que le dio Stephen King a su libro.

rabia stephe king.webp
La portada y la contratapa del libro Rabia, en una de sus versiones en inglés

Por qué Stephen King prohibió el libro Rabia

El libro de Stephen King, con el paso de los años, quedó envuelto en varias polémicas. Esto, porque se sucedieron varios tiroteos en colegios en donde su novela fue, de alguna manera, parte de esos sucesos.

Estudiantes que disparaban contras sus compañeros o profesores habían leído antes el libro de Stephen King. De hecho, en algunos tiroteos se encontró un ejemplar de Rabia en los casilleros de estos estudiantes. No faltaron los lectores del autor que recordaron este libro cuando una alumna en Mendoza ingresó con un arma al colegio y disparó en varias ocasiones. Incluso, según testigos, le apuntó a un niño en la cabeza y amenazó a una profesora.

Frente a estos hechos, a pesar de que nunca se demostró una relación directa, Stephen King exigió que el libro Rabia no volviese a ser impreso, por lo que solamente existen ediciones viejas o clandestinas.

