Qué significa el hilito blanco o nervio de grasa que hay dentro de la carne

La mayoría de las personas desconoce realmente de qué se trata el hilito blanco que se encuentra escondido dentro de la carne. Se trata de un aspecto que coloquialmente llamamos "nervios", pero que en realidad son un tejido muy resistente que atraviesa la carne porque que forma parte de la musculatura y articulaciones de los vertebrados.

Esas vetas duras y blanquecinas que es poco agradable desde el punto de vista gastronómico y se sitúa en el medio de la carne, no son un tejido nervioso, sino depósitos de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, encargada de estructurar cartílagos, huesos, tendones y órganos.

bife con nervios (1) Lo que llamamos nervio es en realidad colágeno, que es una proteína que se encuentra en cantidades variables en algunas de las carnes que comemos.

Cada músculo del animal forman hilos o fibras de carne y el "nervio" es la membrana que mantiene a todos esos hilos juntos para que el músculo no se desarme cuando se mueve. Además, seguro has notado que en los extremos de la carne, ese hilo transparente se vuelve más grueso y duro. Ahí es donde el músculo se convierte en tendón para anclarse al hueso. Cuando el músculo se contrae, tira de ese "cable" transparente para mover la pata del animal.

Algunos de esos hilos son más elásticos y sirven para que el tejido vuelva a su lugar original. Este efecto explica porqué muchas veces cuando cocinas bifes o milanesas se encogen y hacen que se "arrugue" o se doble. Si bien no son malos para la salud, su presencia puede ser incómodo a la hora de comer o para tu digestión si no se cocinan adecuadamente.