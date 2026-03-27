La carne una de las más consumidas en todo el mundo junto al pollo, tiene una que otra característica que las personas desconocen y consumen sin saber siquiera qué significa realmente. ¿Te ha pasado de comprar carne y ver que un nervio la atraviesa y luego se convierten en líneas de grasa que incomodan a la hora de masticar?
Qué significa el hilito blanco o nervio de grasa que hay dentro de la carne
Más de una vez alguien se preguntó qué significa el hilito blanco que se encuentra dentro de la carne y que luego se convierten en líneas de grasa
Más de una vez, cuando la gente compra para hacer milanesas, bifes, o para hacer algo al horno por ejemplo, se encuentra con detalles en la carne que les llama la atención. De mal aspecto y textura para nada agradable para el paladar, dentro de la carne se encuentra un hilo blanco, que por lo general no siempre puede ser retirado por quien la va a cocinar porque no son como los que están presentes en el pollo.
¿De qué se trata este hilo blanco? ¿Se puede comer sin problemas? ¿Lo tengo que sacar para que no me haga mal? ¿Qué significa? Te lo revelamos en esta nota.
Qué significa el hilito blanco o nervio de grasa que hay dentro de la carne
La mayoría de las personas desconoce realmente de qué se trata el hilito blanco que se encuentra escondido dentro de la carne. Se trata de un aspecto que coloquialmente llamamos "nervios", pero que en realidad son un tejido muy resistente que atraviesa la carne porque que forma parte de la musculatura y articulaciones de los vertebrados.
Esas vetas duras y blanquecinas que es poco agradable desde el punto de vista gastronómico y se sitúa en el medio de la carne, no son un tejido nervioso, sino depósitos de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, encargada de estructurar cartílagos, huesos, tendones y órganos.
Cada músculo del animal forman hilos o fibras de carne y el "nervio" es la membrana que mantiene a todos esos hilos juntos para que el músculo no se desarme cuando se mueve. Además, seguro has notado que en los extremos de la carne, ese hilo transparente se vuelve más grueso y duro. Ahí es donde el músculo se convierte en tendón para anclarse al hueso. Cuando el músculo se contrae, tira de ese "cable" transparente para mover la pata del animal.
Algunos de esos hilos son más elásticos y sirven para que el tejido vuelva a su lugar original. Este efecto explica porqué muchas veces cuando cocinas bifes o milanesas se encogen y hacen que se "arrugue" o se doble. Si bien no son malos para la salud, su presencia puede ser incómodo a la hora de comer o para tu digestión si no se cocinan adecuadamente.