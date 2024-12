Qué alimentos se pueden volver a freezar una vez que fueron descongelados

Los especialistas en la cocina, particularmente en el ámbito de la bromatología, recomiendan no volver a congelar los alimentos que ya fueron descongelados. Esto no sólo afecta la calidad nutricional, el sabor y la textura que terminará afectando nuestro plato. Pero no sólo eso, sino que también se pueden generar nuevas bacterias que pueden ser potencialmente peligrosas.

Alimentos que pueden volver a entrar al freezer

Todos le temen a las bacterias. Y con mucha razón. Graves enfermedades se pueden desatar por el sólo hecho de comer un alimento en mal estado. Y por eso la utilización del congelamiento de los materiales es clave para evitarlas. La famosa "cadena de frío" que no se debe perder, a excepción del caso de la comida que ya fue cocida, por ejemplo. En caso de que se lo haya sacado del freezer y se lo haga cocinado a una temperatura superior a 70°C, se puede volver a congelar sin problemas.