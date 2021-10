Proyecto para que la carne molida se procese delante del cliente

Te puede interesar: Cuál es y cuánto sale el whisky más caro del mundo

La diputada, quien además es médica pediatra, profundizó: "No es que a mí se me ocurra, lo dice el Código Alimentario Argentino. Cada Comerciante, carnicero, debe hacer un curso de manipulación de alimentos. Y en el curso se lo dicen. Saben que la carne debe ser procesada en el momento. No está bien hacer un balde de carne molida y tenerla todo el día para ir vendiéndola".

El cartel que, de aprobarse la ley, debería exhibirse en las carnicerías "busca comprometer al carnicero adelante del cliente, porque el cliente no sabe que tiene este derecho. Lo que se intenta es concientizar", remarcó la legisladora.

Calle dio además un dato más que interesante: "Tenemos que tener conciencia de que consumir carne en mal estado es la primera causa de insuficiencia renal aguda en pediatría y la segunda causa por la que un niño necesita diálisis y un trasplante renal".

Por eso, que haya un cartel que advierta en las carnicerías que recuerde al cliente que debe exigir que la carne molida se debe procesar ante sus ojos, no es un dato menor.

Carne molida en los supermercados

En los supermercados existe la posibilidad de tener la carne molida en bandejas y preparadas para la venta en góndola, sin necesidad de que sea molida ante la vista del cliente. Sin embargo, debe cumplir con la etiqueta en el paquete que marque fecha de elaboración y de vencimiento.

En este sentido, la carne molida en bandeja no puede durar más de 24 horas. En muchos casos se ve una sola fecha que corresponde a la de vencimiento, con lo que se supone que fue empaquetada el día anterior.

También hay que saber que quien compra carne molida en una bandejita del súper y la lleva a su casa la debe usar dentro de las 24 horas siguientes.

En el caso que el consumidor decida freezar la carne debe saber que, cuando la descongele, deberá consumirla dentro las 24 horas siguientes y no volverla a congelar.