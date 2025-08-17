Pronóstico del SMN: cómo será el clima en primavera 2025 en cada región del país

Esta distribución térmica responde al comportamiento de los modelos globales de simulación climática, que coinciden en señalar un período más cálido que el promedio histórico para gran parte del país. Las temperaturas superiores a la normal implican valores que superan aproximadamente 0.5°C por encima del valor medio climatológico del trimestre.

Precipitaciones en la Argentina

El SMN pronostica que el comportamiento de las precipitaciones durante el trimestre agosto-septiembre-octubre 2025 presentará mayor variabilidad regional. Las áreas del centro y oeste de Cuyo, junto con el noroeste de Patagonia, tienen mayor probabilidad de experimentar precipitaciones normales o inferiores a lo normal, lo que sugiere un período relativamente más seco en estas zonas.

precipitaciones primavera Se recomienda consultar regularmente los pronósticos diarios y semanales para mantenerse informado

En contraste, la región del Litoral, el este del NOA, Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis presentan perspectivas más favorables, con probabilidades de precipitaciones normales o superiores a lo normal. Esta condición resulta especialmente relevante para las actividades agropecuarias de estas regiones productivas.

El este y sur de Patagonia mantendrán precipitaciones dentro de los valores normales, proporcionando un equilibrio hídrico acorde a los patrones históricos de la región.