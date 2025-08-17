Inicio Sociedad Pronóstico
Pronóstico del SMN: cómo será el clima en primavera 2025 en cada región del país

El Servicio Meteorológico Nacional compartió un informe en el cuál se notifica el pronóstico del mes de agosto y el inicio de la primavera en la Argentina

Luciana Biondo Torres
Es importante destacar que estos pronósticos se refieren a condiciones medias del trimestre y no contemplan eventos meteorológicos extremos

El Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico trimestral para los meses de agosto, septiembre y octubre proyecta un período con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país, mientras las precipitaciones mostrarán un comportamiento diferenciado según las regiones, con condiciones neutras del fenómeno ENOS.

Temperaturas más cálidas de lo normal

El pronóstico climático trimestral para agosto-septiembre-octubre 2025 indica que Argentina experimentará temperaturas superiores a lo normal en extensas áreas del territorio nacional. Las regiones de Cuyo, la provincia de Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y toda la región patagónica presentarán las mayores probabilidades de registrar temperaturas por encima de los valores históricos.

El SMN elabora este pron&oacute;stico bas&aacute;ndose en el an&aacute;lisis de modelos globales experimentales y estad&iacute;sticos nacionales

El SMN contraste duce que, el norte del Litoral, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y el este de Salta mantendrán temperaturas dentro del rango normal. Por su parte, el Noroeste Argentino (NOA), el sur del Litoral, Buenos Aires y La Pampa experimentarán condiciones térmicas que oscilarán entre normales y superiores a lo normal.

Esta distribución térmica responde al comportamiento de los modelos globales de simulación climática, que coinciden en señalar un período más cálido que el promedio histórico para gran parte del país. Las temperaturas superiores a la normal implican valores que superan aproximadamente 0.5°C por encima del valor medio climatológico del trimestre.

Precipitaciones en la Argentina

El SMN pronostica que el comportamiento de las precipitaciones durante el trimestre agosto-septiembre-octubre 2025 presentará mayor variabilidad regional. Las áreas del centro y oeste de Cuyo, junto con el noroeste de Patagonia, tienen mayor probabilidad de experimentar precipitaciones normales o inferiores a lo normal, lo que sugiere un período relativamente más seco en estas zonas.

Se recomienda consultar regularmente los pron&oacute;sticos diarios y semanales para mantenerse informado&nbsp;

En contraste, la región del Litoral, el este del NOA, Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis presentan perspectivas más favorables, con probabilidades de precipitaciones normales o superiores a lo normal. Esta condición resulta especialmente relevante para las actividades agropecuarias de estas regiones productivas.

El este y sur de Patagonia mantendrán precipitaciones dentro de los valores normales, proporcionando un equilibrio hídrico acorde a los patrones históricos de la región.

