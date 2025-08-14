mapa_alertas (97) Estas son las áreas afectadas este viernes según el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones ante el viento

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos

viento Toma las medidas necesarias para cuidarte