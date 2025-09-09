precipitaciones

En cuanto a las lluvias se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación

(N-SN) Normal o Superior a la normal la región del NOA y Cuyo

(N) Normal en la región del Litoral, provincia de Buenos Aires y La Pampa

(N-IN) Normal o Inferior a la normal en la región de Patagonia.

Cómo serán las temperaturas

temperaturas

El pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (SUPERIOR, NORMAL E INFERIOR), en cada región señalada y para el trimestre pronosticado. El pronóstico NO indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre.

Se recomienda consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.