Llega la primavera y las temperaturas comienzan a ascender

Se acerca a la primavera y comienzan a aumentar las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional compartió un informe de como evolucionará el tiempo a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre. A continuación te contaremos todos los detalles de este informe.

Precipitaciones en primavera

El Servicio Meteorológico Nacional compartió que se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional.

En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría.

precipitaciones

En cuanto a las lluvias se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación

  • (N-SN) Normal o Superior a la normal la región del NOA y Cuyo
  • (N) Normal en la región del Litoral, provincia de Buenos Aires y La Pampa
  • (N-IN) Normal o Inferior a la normal en la región de Patagonia.

Cómo serán las temperaturas

En cuanto a las precipitaciones a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre, se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación

temperaturas
  • (N-SN) Normal o Superior a la normal la región del NOA y Cuyo.
  • (N) Normal en la región del Litoral, provincia de Buenos Aires y La Pampa.
  • (N-IN) Normal o Inferior a la normal en la región de Patagonia.

El pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (SUPERIOR, NORMAL E INFERIOR), en cada región señalada y para el trimestre pronosticado. El pronóstico NO indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre.

Se recomienda consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.

