Evita pulgas y garrapatas: cada cuánto tiempo lavar la cama de tu mascota en primavera

La cama de tu mascota puede ser el motivo de la presencia de pulgas y garrapatas. ¿Cada cuánto debes lavarla para evitarlas en primavera?

Luciano Carluccio
Tu mascota puede contraer pulgas y garrapatas a través de su cama

La llegada de la primavera está a la vuelta de la esquina, y está claro que esta es una época ideal para la proliferación de pulgas y garrapatas en mascotas. En este contexto, uno de los lugares que no hay que ignorar es la cama de las mismas, donde estos parásitos se pueden alojar.

Generalmente, las pulgas y garrapatas suelen causar nada más que molestias y picazón en tu mascota, aunque lo cierto es que también pueden ser el origen de graves enfermedades.

Las pulgas y garrapatas se mantienen activas en primavera.

Cada cuánto tiempo lavar la cama de tu mascota en primavera

Como la cama de tu mascota es un atractivo para pulgas y garrapatas, una de las formas de prevención es el lavado con frecuencia, aunque es cierto que son muchos los dueños que no saben cada cuánto hacerlo.

Debes lavar la cama de tu mascota al menos una vez al mes, o con mayor frecuencia si se ensucia mucho, si tu mascota es activa o tiene problemas de piel, para prevenir la aparición de pulgas y garrapatas.

La forma más rápida y convencional de realizar esta tarea es en el lavarropas y a una temperatura adecuada, utilizando siempre un detergente suave. De este modo, no habrá ni rastros de pulgas y garrapatas en tu mascota.

Si tu mascota pasa menos tiempo en su cama o no tiene problemas de salud, puedes lavarla cada dos semanas. En el caso de que sea muy activa, el hecho de lavarla una vez por semana no vendría para nada mal.

La cama de tu mascota debe lavarse al menos una vez por mes.&nbsp;

Dicho de otra manera, mientras más laves la cama de tu perro, mejor. De esta forma, podrás olvidarte de que las garrapatas y las pulgas estén presente en tu amigo peludo.

Cómo prevenir pulgas y garrapatas en mascotas

Además de lavar la cama con frecuencia, puedes seguir otros consejos que se muestran a continuación para prevenir la aparición de pulgas y garrapatas en tu mascota:

  • Consulta a tu veterinario para elegir el antiparasitario más adecuado para tu mascota, considerando su peso, estilo de vida y nivel de exposición.
  • Revisa su pelaje a diario, prestando especial atención a zonas como la cabeza, las orejas y el cuello.
  • Cepíllalo regularmente, ya que esto puede ayudar a detectar los parásitos y a mantener el pelaje corto en meses de calor.
  • Mantén limpio el jardín, evitando el crecimiento excesivo de hierba alta y arbustos, ya que las garrapatas suelen habitar en estas zonas.

