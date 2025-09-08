Evita pulgas y garrapatas: cada cuánto tiempo lavar la cama de tu mascota en primavera

Debes lavar la cama de tu mascota al menos una vez al mes, o con mayor frecuencia si se ensucia mucho, si tu mascota es activa o tiene problemas de piel, para prevenir la aparición de pulgas y garrapatas.

La forma más rápida y convencional de realizar esta tarea es en el lavarropas y a una temperatura adecuada, utilizando siempre un detergente suave. De este modo, no habrá ni rastros de pulgas y garrapatas en tu mascota.

Si tu mascota pasa menos tiempo en su cama o no tiene problemas de salud, puedes lavarla cada dos semanas. En el caso de que sea muy activa, el hecho de lavarla una vez por semana no vendría para nada mal.

Dicho de otra manera, mientras más laves la cama de tu perro, mejor. De esta forma, podrás olvidarte de que las garrapatas y las pulgas estén presente en tu amigo peludo.

Cómo prevenir pulgas y garrapatas en mascotas

Además de lavar la cama con frecuencia, puedes seguir otros consejos que se muestran a continuación para prevenir la aparición de pulgas y garrapatas en tu mascota: