Gabriela Mercado, quien estuvo a cargo de la actualizacion de datos de los beneficiarios del programa para el Polo Obrero en Mendoza, explicó en la mañana de este miércoles: "Nos reunimos con la mesa de la Unidad Piquetera en repudio a las 160.000 familias despedidas del programa Potenciar Trabajo".

potenciar trabajo manifestacion piqueteros 2.jpg Gabriela Mercado, referente del Polo Obrero en Mendoza

"El Gobierno plantea que los compañeros tienen casas de lujo y se compran vehículos últimos modelos, pero eso es imposible porque los mismos requisitos del programa no te lo permiten. Muchos compañeros es el único ingreso que tienen por la falta de trabajo que hay", detalló Mercado.

Indicó que el objetivo de esta manifestación, que se realizó en simultáneo en todo el país, es "pedir que no se den más bajas, que realmente sea transparente, porque esta actualización fue como una cortina de humo para tapar el ajuste que se está haciendo".

potenciar trabajo manifestacion piqueteros 3.jpg Esta protesta se realizó en simultáneo en todo el país.

Problemas para tramitar el Potenciar Trabajo

La referente del Polo Obrero sostuvo: "Estamos apoyando a los compañeros que se les van a dar de baja el plan, ya que muchos no pudieron actualizar sus datos, no porque no cumplan con los requisitos, sino porque no tienen los recursos necesarios o no pudieron por problemas en la aplicación".

Gabriela aseguró que avisaron de estos problemas y la respuesta que tuvieron de la Nación fue "que hay que acercarse a los puntos digitales. Uno es Desarrollo Social, que está clausurado, y el otro está en calle Bandera de los Andes, donde las compañeras fueron a las 6 de la mañana para que las atendieran, pero les dieron es que están de vacaciones".

potenciar trabajo manifestacion piqueteros 4.jpg Aseguraron que la mayoría de los que serán dados de baja del Potenciar Trabajo cumplen los requisitos pero no pudieron hacer el trámite.

Por esto, marcharon por las calles del centro, con el apoyo de personal de Tránsito de Capital y la Policía, hasta la plaza Independencia.

El reclamo de fondo de la unidad piquetera

"Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilados y como vienen haciendo con el salario de los laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas", señalaron desde Unidad piquetera en un comunicado.

"Es evidente que la actualizacion de datos del Potenciar Trabajo es una cortina de humo para procesar un ajuste. Tenemos 261 compañeros que estan organizados, cumplen la contra prestacion y no pudieron actualizar datos", señaló Mercado.

"Todos esos son parte del recortazo que anuncio Tolosa Paz de 160.000 Potenciar Trabajo. Vienen a garantizar un recorte al gasto social como le pide el FMI", agregó en el documento.

Mientras que el reclamo de fondo es, no solo que no haya ninguna baja, sino que se abran los cupos, se universalicen los programas y se cree trabajo genuino.

