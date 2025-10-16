Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que rociar la carne con vinagre antes de ponerla en la parrilla: ¿qué significa?

Con un chorrito de vinagre puedes realizar muchos trucos de cocina y alimentos, solo basta con saber usarlo

Con un poco de vinagre y algunos pasos puedes cocinar el asado y potenciar los sabores. 

Puedes darle una vuelta de rosca o un plus al asado de domingo gracias a un simple procedimiento con vinagre de vino o manzana. Este alimento mejora el gusto y textura de la carne en la parrilla. Si quieres saber qué significa este truco de cocina, sigue leyendo.

vinagre
El vinagre se suele usar en condimentos, vinagretas, salsas, marinadas y ensaladas.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en la carne antes de ponerla en la parrilla

El vinagre es un alimento ácido con muchísimos beneficios y propiedades. No solo realza los sabores de las comidas, también puede mejorar la textura y cocción de los alimentos. A continuación te explico qué significa el truco del vinagre en la carne y cómo puedes realizarlo.

Si rocías un poco de vinagre, de manzana o de vino en la carne antes de cocinarla en la parrilla, puede ablandarla y mejorar el sabor. Si agregas a esa mezcla de vinagre algunas hierbas y espacias, obtendrás una marinada para carne muy rica.

carne asada
Una vez que la carne repose por unas horas en vinagre, ya estará lista para tocar la parrilla.

Deja que la carne repose en la marinada de vinagre por al menos una hora o toda la noche. Los sabores penetrarán y el ácido ablandará las fibras del alimento. Si no tienes vinagre, puedes usar un poco de jugo de limón.

Puedes combinar este truco de vinagre con la técnica de los golpes, en el caso de que la carne sea un poco dura. Finalmente, pero no menos importante, no olvides leer bien la etiqueta del vinagre antes de usarlo, si o si tiene que ser apto para consumo.

¿Para qué otras cosas puedes usar vinagre en la cocina?

vinagre y bicarbonato
Utiliza siempre vinagre de alimentos para cocinar y vinagre destilado para limpiar.&nbsp;

  • Puedes usar vinagre para limpiar y desinfectar los utensilios de casa como las sartenes, ollas y algunos cubiertos de metal. Es mejor evitar el acero inoxidable.
  • El vinagre suele utilizarse para preparar huevos duros o cocidos. Si agregas un chorrito de vinagre al agua de cocción, luego será mucho más fácil retirar la cáscara y el huevo se cocinará de manera uniforme.
  • El vinagre de vino es muy bueno para marinar carnes. El ácido del alimento penetra en las fibras de la carne y mejora la posterior cocción. La carne queda más tierna y blanda.
  • Además, puedes usar vinagre para lavar las frutas y verduras. Este ingrediente remueve la suciedad y los microorganismos de los alimentos vegetales.
  • También puedes usar vinagre combinado con otros ingredientes para eliminar manchas o malos olores, como jugo de limón o bicarbonato de sodio.
  • Finalmente, puedes usar un poco de vinagre para mejorar la textura de las papas fritas. Si rocías con vinagre de manzana las papas crudas antes de freírlas, luego quedará crujientes y doradas.

