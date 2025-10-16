Por qué hay que rociar la carne con vinagre antes de ponerla en la parrilla: ¿qué significa?

vinagre El vinagre se suele usar en condimentos, vinagretas, salsas, marinadas y ensaladas.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en la carne antes de ponerla en la parrilla

El vinagre es un alimento ácido con muchísimos beneficios y propiedades. No solo realza los sabores de las comidas, también puede mejorar la textura y cocción de los alimentos. A continuación te explico qué significa el truco del vinagre en la carne y cómo puedes realizarlo.

Si rocías un poco de vinagre, de manzana o de vino en la carne antes de cocinarla en la parrilla, puede ablandarla y mejorar el sabor. Si agregas a esa mezcla de vinagre algunas hierbas y espacias, obtendrás una marinada para carne muy rica.