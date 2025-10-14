Por qué hay que rociar vinagre en el mate y la tetera: ¿qué significa?

El vinagre es un ingrediente natural y ácido que todos tenemos en la cocina, ya sea para condimentar una ensalada, preparar una vinagreta o limpiar las cañerías. Existen dos tipos de vinagre, uno destilado de limpieza que no se puede consumir; y un vinagre de frutas fermentado que es el más común.
Con un poco de vinagre de manzana o vino, se pueden mantener el mate y la tetera impecables, son rico olor y libres de humedad. Continúa leyendo para conocer este truco.
Te explico por qué deberías rociar vinagre en el mate y la tetera
El truco del vinagre en el mate, la tetera y la pava eléctrica es casi tan antiguo como la infusión. Puedes utilizar el vinagre para dos procedimientos distintos con diversos objetivos. El vinagre se utiliza en el mate para prevenir y eliminar hongos causados por la humedad. En la tetera, se puede utilizar para limpiar el sarro acumulado.
- Si rociamos vinagre blanco en el interior del mate luego de retirar la yerba y limpiarlo bien, podemos evitar la formación de moho en el interior, sobre todo si es un mate de madera. Este ingrediente también se puede usar para desinfectar la bombilla del mate en profundidad, solo debes hervir las bombillas en agua con un chorro de vinagre. Acompaña esta limpieza con una correcta ventilación del mate y nunca lo dejes con yerba vieja estancada.
- Para limpiar la tetera o pava, solo debes hervir agua con vinagre en el interior, dejar que se enfríe y limpiar bien con una esponja. El vinagre ablanda y remueve el sarro acumulado en el metal.
Otros usos sorprendentes del vinagre en el hogar
- El vinagre destilado se puede usar para desinfectar el baño, la cocina o los pisos de la casa.
- Con un poco de vinagre se puede ablandar y remover el sarro acumulado en las griferías.
- El vinagre de alimentos se puede usar para leudar masas, cocinar y ablandar carnes; y para mejorar la cocción del arroz o los huevos cocidos.
- El vinagre es muy bueno para limpiar espejos y vidrios, de la casa o el auto.
- Con un chorro de vinagre se pueden espantar algunas plagas del jardín y del hogar, como hormigas, pulgas y hongos.
- El vinagre es un excelente desengrasante. Con una pasta de vinagre y bicarbonato de sodio se puede ablandar la grasa y los restos de comida de las fuentes del horno o la sartén.
- Este ingrediente se puede utilizar en ciertas prendas de ropa como blanqueador y desodorizante. Puedes lavar la ropa con una mezcla de agua y vinagre para eliminar la mugre de las medias blancas o las manchas de transpiración de las axilas.
- Finalmente, puedes usar vinagre para neutralizar los olores de la heladera. Simplemente, hay que poner un vaso con vinagre blando dentro del electrodoméstico y dejarlo por un tiempo hasta que pierda su efecto.