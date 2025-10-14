Por qué hay que rociar vinagre en el mate y la tetera: ¿qué significa?

Con un poco de vinagre de manzana o vino, se pueden mantener el mate y la tetera impecables, son rico olor y libres de humedad. Continúa leyendo para conocer este truco.

mate Utiliza cada vinagre para lo que es y lee bien las etiquetas.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el mate y la tetera

El truco del vinagre en el mate, la tetera y la pava eléctrica es casi tan antiguo como la infusión. Puedes utilizar el vinagre para dos procedimientos distintos con diversos objetivos. El vinagre se utiliza en el mate para prevenir y eliminar hongos causados por la humedad. En la tetera, se puede utilizar para limpiar el sarro acumulado.