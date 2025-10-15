Con un chorro de vinagre: cómo remover la mugre pegada en los azulejos del baño

Coloca en un pulverizador partes iguales de agua y vinagre blanco de limpieza, o vinagre blanco de vino. Agita bien la mezcla para que se integre y rocía todos los azulejos del baño.

azulejos Puedes realizar esta limpieza siempre que lo desees y tener el producto preparado a mano.

Deja que actúe por unos minutos y refriega bien con un paño o rejilla. Si quieres profundizar la desinfección, puedes limpiar las comisuras con un cepillo de dientes viejo. Deja que el vinagre se seque o sécalo con una servilleta limpia.

También puedes utilizar este limpiador con vinagre para limpiar otras partes del baño, como el inodoro, la ducha, la grifería, los pisos, el bidé, las ventanas y la cortina no mampara. Es un excelente desinfectante, desodorante y anti hongos.

¿Qué cosas nunca debería limpiar con vinagre?

Existen algunos objetos o superficies de la casa que nunca se tienen que limpiar con vinagre, por lo menos no con vinagre puro sin diluir.

Este ingrediente es perfecto para limpiar manchas de transpiración, sarro, pegotes en la sartén, pisos y ventanas. A continuación te dejo una lista de los usos prohibidos del vinagre en el hogar.

Limpiar pisos Es un producto con muchos beneficios para el hogar, pero siempre debe usarse con precaución y responsabilidad.