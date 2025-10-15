Con un chorro de vinagre: cómo remover la mugre pegada en los azulejos del baño

Seguro tienes en la alacena de casa una botella de vinagre de alimentos o vinagre de limpieza que compraste para limpiar el sarro de la tetera o eliminar los hongos del techo. El vinagre se puede elaborar de dos maneras: por fermentación natural de alimentos o por destilación de ácido acético. Este segundo solo se utiliza para limpiar y no se consume.
Hoy te comparto un pequeño truco o procedimiento para limpiar en profundidad los azulejos del baño con vinagre, uno por uno y sin dejar de lado la unión de las baldosas. Toma nota y presta atención.
Por qué hay que rociar vinagre en los azulejos del baño: ¿qué significa?
El vinagre es un ácido muy poderoso y efectivo. Con una mezcla de vinagre y agua puedes remover los pegotes, las marcas de agua y el moho que se acumula en la unión de los azulejos del baño.
Coloca en un pulverizador partes iguales de agua y vinagre blanco de limpieza, o vinagre blanco de vino. Agita bien la mezcla para que se integre y rocía todos los azulejos del baño.
Deja que actúe por unos minutos y refriega bien con un paño o rejilla. Si quieres profundizar la desinfección, puedes limpiar las comisuras con un cepillo de dientes viejo. Deja que el vinagre se seque o sécalo con una servilleta limpia.
También puedes utilizar este limpiador con vinagre para limpiar otras partes del baño, como el inodoro, la ducha, la grifería, los pisos, el bidé, las ventanas y la cortina no mampara. Es un excelente desinfectante, desodorante y anti hongos.
¿Qué cosas nunca debería limpiar con vinagre?
Existen algunos objetos o superficies de la casa que nunca se tienen que limpiar con vinagre, por lo menos no con vinagre puro sin diluir.
Este ingrediente es perfecto para limpiar manchas de transpiración, sarro, pegotes en la sartén, pisos y ventanas. A continuación te dejo una lista de los usos prohibidos del vinagre en el hogar.
- Nunca deberías limpiar piedras naturales con vinagre, tales como el granito o el mármol. Este producto puede corroer o picar la superficie.
- Hay que evitar el vinagre en los objetos electrónicos digitales. Este producto es ácido y puede dañar la pantalla del celular si intentas limpiarla con él.
- Evita usar vinagre en utensilios de hierro fundido o con revestimiento antiadherente. Puede afectar el curado o adherencia del metal.
- Nunca limpies joyas finas con vinagre, puede opacar o dañar los apliques de perlas o diamantes.
- Finalmente, nunca deberías mezclar vinagre con cloro para limpiar. Solo deberías mezclarlo con agua, limón y un poco de bicarbonato teniendo siempre cuidado.