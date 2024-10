Poblaciones longevas: el secreto de una isla japonesa para alcanzar felicidad y vida eterna

Mujer japonesa (1).jpg Mujeres japonesas.

¿Qué pueblo japonés encontró la fórmula de la longevidad?

El escritor y explorador Dan Buettner trabajó durante más de una década para identificar las razones detrás la longevidad en todo el mundo. Buettner se propuso localizar lugares que no sólo contaran con alta concentración de individuos que hayan superado los 100 años, sino también grupos de personas que hayan envejecido sin grandes y complejos padecimientos de salud.

Dicha investigación, lo llevó a los sitios como Okinawa (Japón), el cual aloja a las mujeres más ancianas del mundo. Alimentos básicos como el boniato okinawense, la soja, la artemisa, la cúrcuma y el goya (melón amargo) garantizan a sus nativos una vida larga y saludable.

Uno de los lugares que se especializa en seguir los consejos alimenticios de Okinawa (y otros sitios) es Le Pain Quotidien, quienes han creado opciones balanceadas donde sabor, proporción y bienestar convergen por igual creando un estilo de vida en el que la felicidad y plenitud son sus faros más importantes.

"Le Pain Quotidien es mucho más que solo el sabor de una comida deliciosa. Con nosotros, descubres el sabor de vivir mejor, abrazando todos los buenos aspectos de la vida", esa es la premisa de su fundador Alain Coumont.

Además, Le Pain Quotidien se encuentra actualmente lanzando su campaña "Enjoy the taste of living better", la cual consiste en un apartado dentro del menú estacional que está inspirado en lugares del mapa que concentran las poblaciones más longevas (como ocurre con Okinawa), centenarias y saludables del mundo.