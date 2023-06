Penitentes: un año más sin concesión, el plan para este invierno y la millonaria demanda que asoma

Mientras el Gobierno sigue soñando con el gran desarrollo del masterplan que haga renacer la montaña mendocina, la idea era largar este mismo sábado con estructuras simples y un plan de contención con baños y personal de seguridad como el que tuvieron que armar de apuro en 2022, pero -al menos por ahora- solo se logró ubicar una oferta gastronómica, basureros y un baño químico.

IMG-20230617-WA0038.jpg El Gobierno de Mendoza puso un baño químico en Penitentes.

"El resto de los food trucks y los juegos recreativos se armarán durante la semana que viene", dijeron en Penitentes. Habrá que esperar para verlo.

A la espera de la nieve en Penitentes

Muchos fueron los turistas y mendocinos que se quejaron de la falta de presencia estatal y privada en la alta montaña de Mendoza durante el invierno pasado, más precisamente en las primeras nevadas que pintaron Penitentes de blanco.

Después de aquella floja experiencia, desde el Emetur se plantearon anticiparse. El principal objetivo era llegar con el predio concesionado para que fuera la empresa adjudicataria la que se encargara de sacar a flote el invierno 2023, aunque sea con servicios provisorios. Pero los tiempos se demoraron y la licitación pública a largo plazo aún no está resuelta.

Ante esta realidad, Turismo se enfocó en el armado de un plan de contención más prolijo y amplio y así fue como surgió la opción de recurrir a la instalación de food trucks para saciar la demanda gastronómica en el lugar.

IMG-20230617-WA0031.jpg Turismo firmó un convenio para la instalación de juegos y opciones de gastronomía en Penitentes.

Junto a las opciones de comida se brindará un servicio de juegos recreativos con fines comerciales; y, además, quedará habilitada la montaña para que, cuando haya nieve, todos puedan disfrutar de ella de manera gratuita (aunque sin medios de elevación).

La idea era que este armado provisorio para Penitentes funcionara este fin de semana largo pero solo se pudo ver una sola opción de gastronomía móvil.

En principio, se irán sumando privados durante la semana y una vez que empiece julio, quedarán instalados todo el mes.

La licitación de Penitentes en veremos

Con el invierno encima y el calendario electoral en el medio, la evaluación de la oferta por Penitentes dejó de ser una urgencia para el Emetur.

Reynoso aseguró que ya se enfocan en el año que viene, aunque se espera que haya una adjudicación -si la evaluación sale bien- antes de que Rodolfo Suarez entregue el mandato al próximo gobernador.

La oferta presentada es de una UTE conformada por personas jurídicas y físicas que se dedican a la construcción y a los negocios inmobiliarios: Vecco S.A., Emilio F. Vecchiet - cuya familia es propietaria de Vecco- y el empresario mendocino Santiago Ivars.

Ninguno tiene expertiz en manejo de centros de esquí ni complejos de alta montaña por lo que, para cumplir con este requisito que figura en el pliego, realizarán una "asociación estratégica" con quien sí tenga experiencia en nieve.

Por ahora, más detalles que estos, no se conocen de manera oficial.

IMG-20230617-WA0041.jpg Penitentes espera por la definición de la licitación pública.

De hecho, la diputada Mercedes Llanos (hoy aliada de La Unión Mendocina de Omar De Marchi) pidió informes sobre la licitacitación pública mediante un proyecto presentado en la Legislatura provincial pero el mismo no ha salido de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales al recinto y, por tanto, no se ha aprobado para que llegue al Emetur.

Este diario pidió información a través de la Oficina de Ética Pública en cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública pero la única respuesta fue: "Se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, dentro de los plazos establecidos por pliego que rige la licitación; siendo por el momento todo lo que puede informarse al respecto". Esta respuesta fue firmada por la dra. Rosana Foschi.

Penitentes caótico II

"Penitentes caótico: 10 años de peleas, proyectos, fracasos y la promesa de volver a ser en 2023". Así titulaba Diario UNO hace exactamente un año y un mes. En esa nota, contamos cómo pasó de ser un centro de esquí modelo en la alta montaña mendocina a un pueblo fantasma que hoy sigue inhabilitado.

A diferencia de lo que sucedía hace un año, hoy tenemos una licitación en marcha. Junto a ella muchas promesas y esperanza pero al menos hay un plan.

Pero que haya un proceso en marcha no significa que hayan terminado los problemas. Emilio López Frugoni, uno de los propietarios expropiados del centro de esquí Los Penitentes, está pronto a finalizar un reclamo administrativo por irregularidades en la expropiación y seguirá el mismo en sede judicial.

"Vamos a demandar a la Provincia por 30 millones de dólares (lo que calcula según peritos que vale el predio completo más los daños) en un juicio por una expropiación mal hecha y de apuro, que se podría haber evitado", anticipó a Diario UNO relatando cómo insistirá por lo que considera que le corresponde.

IMG-20230617-WA0029.jpg Penitentes hoy, en la previa al invierno 2023.

Para el propietario son varios los puntos que no se tuvieron en cuenta a la hora de avanzar con el proceso de expropiación y concluye en que la actual licitación pública está viciadad de nulidad.

"Hay tres polígonos que no fueron incluidos en la expropiación. Desconozco cómo van a licitar un plan que no se puede aplicar", insistió López Frugoni.

En el Gobierno están tranquilos. Consideran que los pliegos contienen toda la información necesaria (solo se incluyeron los polígonos expropiados) la licitación seguirá su curso sin más, pero también reconocen el reclamo por la baja indemnización que se le dio a los expropiados por el predio.

Por el decreto 879/2020, se le otorgó a Los Penitentes S.A. una indemnización de $1.486.537; cuando la valuación de las casi 42 hectáreas expropiadas sería de $51.710.569,08 en cifras de 2019.

Por allí seguramente pase la cuestión en la Justicia: por el cálculo correcto del monto que les corresponde o no a los ex concesionarios.

"Estamos técnicamente en la etapa prejudicial de avenimiento para ponernos de acuerdo pero eso no va a pasar" por lo que la historia seguirá en Tribunales.

Lo que pasó para López Frugoni "fue una confiscación y ahora estamos sin Penitentes todos los mendocinos, que han perdido fuentes de trabajo y una usina económica".

"No hay una verdadera política de turismo, con gente que entienda de turismo", cuestionó el expropietario de Penitentes refiriéndose así a funcionarios actuales como Marcelo Montenegro y Marcelo Reynoso y a anteriores como Gabriela Testa y Mariana Juri, diferenciándolos de gestiones como las de los gobernadores Julio Cobos y Roberto Iglesias.

"¿Por qué no nos dejaron unirnos con otra empresa poderosa y hacer una transición?", se pregunta como una solución, y cuenta: "Rodolfo Suarez me dijo que no estaba de acuerdo con la expropiación de Penitentes y que se lo había dicho a Alfredo Cornejo".

"La Provincia nunca puso un centavo en Penitentes. Los privados hicimos todo: los caminos, la infraestructura, las redes de gas, el servicio de electricidad. Si me hubiesen dejado vender, estaría funcionando", lamentó.

Reynoso retrucó que "no son veraces todas sus declaraciones porque la baja de la concesión se dio porque se había terminado el plazo y no cumplían las condiciones para la renovación".

"Si bien ha sido demoroso, se hizo lo que se tenía que hacer por el bien público", consideró sobre estos años de conflictos desde los que Penitentes cerró y se mantuvo abandonado.

"El tema seguirá con una demanda judicial pero en esa sede se tendrá que enfrentar también a sus deudas fiscales y a otra decena de juicios en su contra por adelantos que recibió por el servicio de nieve, además del juicio por malversación que le hizo su familia", disparó ya un molesto Reynoso anticipando que todavía nos quedan muchos años más del bautizado Penitentes caótico.

