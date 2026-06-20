No se inspiró en el cielo: cuál fue la verdadera musa de Manuel Belgrano para crear la bandera nacional

La primera señal o distintivo vinculado al nacimiento de la bandera argentina no era tal cual se conoce hoy en día. Luego de la aprobación de la escarapela, Manuel Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores, izándola por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812, pero como muchos creen, su inspiración no vino del cielo, su musa fue otra cosa.

¿Cuál fue la verdadera musa de Manuel Belgrano para crear la bandera?

En 1938 el Congreso Nacional sancionó la Ley 12.361 fijando el 20 de junio como Día de la Bandera y luego estableció su carácter inamovible en recuerdo del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Foto Diario Mendoza

Hoy es 20 de junio, día en que Belgrano pasó a la inmortalidad luego de una larga enfermedad que contrajo mientras dirigía al ejército auxiliar del Alto Perú y que lo hizo renunciar a sus deberes militares mientras estaba en Tucumán.