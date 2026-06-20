No se inspiró en el cielo: cuál fue la verdadera musa de Manuel Belgrano para crear la bandera nacional

En la historia argentina en general, el relato suele ser el mismo. Belgrano miró al cielo imaginando esos colores plasmados en su bandera nacional. Si bien eso es lo que se enseña en las escuelas y en todos lados, el relato oficial no es así y nosotros te lo contamos.
La primera señal o distintivo vinculado al nacimiento de la bandera argentina no era tal cual se conoce hoy en día. Luego de la aprobación de la escarapela, Manuel Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores, izándola por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812, pero como muchos creen, su inspiración no vino del cielo, su musa fue otra cosa.
¿Cuál fue la verdadera musa de Manuel Belgrano para crear la bandera?
Hoy es 20 de junio, día en que Belgrano pasó a la inmortalidad luego de una larga enfermedad que contrajo mientras dirigía al ejército auxiliar del Alto Perú y que lo hizo renunciar a sus deberes militares mientras estaba en Tucumán.
Sin embargo, muchas personas creen en el mito de que su inspiración para crear el paño que hoy nos identifica vino del cielo argentino. Pero la historia cuenta otra cosa: había una necesidad, y era nada más ni nada menos que diferenciar a sus soldados de los realistas.
Por eso, la “verdadera musa” para Belgrano no se encontró en el cielo como una postal lírica, sino en el contexto político de 1812, en la necesidad de distinguir tropas, crear identidad propia y, al mismo tiempo, moverse con cautela en una revolución que todavía decía actuar en nombre de Fernando VII.
Otras curiosidades de la Bandera Argentina
- La bandera argentina más grande que flamea es la de Plaza de Mayo con 10 metros de ancho por 15 metros de largo.
- En todas las banderas, el sol debe ser proporcional en base al tamaño de la bandera.
- Los rayos deben ser 32: 16 deben ser rectos y 16 en el sentido de las agujas del reloj, intercalados entre sí uno y otro.
- La bandera argentina tiene que ser proporcional en sus medidas respecto al mástil donde se ubique.
- Aunque el paño original creado por Manuel Belgrano no se conservó, se guardan algunos de los primeros ejemplares albicelestes.
- La bandera era primero blanca en la parte superior y celeste en la inferior, sin el sol.
- Ya no existe la diferencia entre banderas de guerra y de uso civil.