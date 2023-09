cena mujer.jpg Hay 5 hábitos nocturnos que te impiden adelgazar.

Aunque no lo parezca, lo que hacés al final del día afecta a tu peso tanto o más que lo que hacés durante el resto del día. La noche puede ser terrible para las personas que comen en exceso mientras miran un programa de televisión en el sillón, así que deberás comenzar a cambiar esos hábitos.

Esto es lo que hacés mal antes de dormir y que te impide adelgazar

Tomás té verde

El té verde puede ser excelente para bajar de peso, pero su contenido de cafeína puede mantenerte despierto más allá de tu hora de acostarte. Cambialo por el té de manzanilla, que contiene fitoquímicos bioactivos que ayudan a mejorar el sueño, según un estudio publicado en Molecular Medicine Reports.

El estudio también señaló que el té de manzanilla actúa como un agente antinflamatorio en el cuerpo y ayuda con los trastornos digestivos y malestares estomacales.

Cenás tarde

Cenar antes es una excelente manera de reducir un par de tallas de pantalón. La investigación publicada por la Obesity Society muestra que cenar más temprano en el día puede ayudar a perder peso, ya que tenés más tiempo para quemar las calorías.

Ves películas

jovenes celulares película.jpg Ver películas o revisar las redes sociales durante la cena provoca que ingieras más alimentos.

Según un estudio publicado por Frontiers in Psychology, las personas tienden a comer cuando están aburridas. Por lo tanto, antes de comprar esos pochoclos para la película, preguntate si realmente tenés hambre o simplemente comes porque no hay nada más que hacer. Intentá leer un libro, meditar o escribir en un diario para mantener tu mente (y tu estómago) ocupada.

Usás las redes sociales

Mantener tu teléfono encendido solo te mantendrá despierto más tarde y hará que comás sin pensar mientras mirás tu pantalla. Un estudio realizado por el Lighting Research Center en el Instituto Politécnico Rensselaer, señaló que la luz emitida por los dispositivos tecnológicos en realidad suprime la producción de melatonina en el cerebro. Esta es la principal hormona del sueño de tu cuerpo, por lo que cuando no se produce lo suficiente, sufrirás complicaciones.

Dormís menos de 5 horas

Dormir menos de las ocho horas recomendadas ya está perjudicando el progreso de la pérdida de peso, según este estudio realizado por Annals of Internal Medicine. El mismo señala que la falta de sueño en realidad puede ralentizar la pérdida de peso, y los participantes que dormían solo 5,5 horas adelgazaban menos y perdían más masa corporal magra que los que dormían 8,5 horas.