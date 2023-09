Piernas beber agua.jpg Qué dice Alberto Cormillot sobre beber agua durante las comidas.

Cabe destacar que el agua es excelente para la piel, las evacuaciones intestinales, la digestión y la salud en general. Debés tomar al menos 2 litros de agua al día y si estás en una ciudad calurosa, son imprescindibles 3 a 4 litros al día. En ese caso, la sudoración se encarga de ella.

¿Está bien beber agua durante las comidas? La respuesta de Alberto Cormillot

alberto cormillot 1.webp Alberto Cormillot afirma que beber agua durante las comidas ayuda a frenar el estreñimiento.

“Mantener una buena hidratación es fundamental. Incluso en el trabajo”, mencionó Alberto Cormillot en un video. Beber agua durante la comida puede ayudar a frenar el estreñimiento.

También ayuda a eliminar los alimentos del tracto digestivo de mejor manera y más oportuna para que las toxinas y las heces no permanezcan allí. Esto se debe a que mantiene el tracto digestivo bien lubricado.

Además, cuando bebés agua con las comidas, tiende a evitar comer en exceso, ya que llena una parte importante de tu estómago. Además, el agua tiene nutrientes importantes que pueden satisfacer sus necesidades nutricionales junto con los alimentos.

Dato del Dr. Cormillot

“Recordá siempre: tomar alguna bebida (agua de preferencia) con cada alimento y refrigerio. Comer frutas y verduras, que contienen abundantes cantidades de agua. No esperar a (percibir) sed. Mantener una botella de agua cerca”, asegura el médico.

Según el consejo que deja en el video el médico especialista en nutrición, beber agua o líquido no significa que este tenga alcohol y azúcar. Es sumamente importante que lo que se esté ingiriendo a la hora de la comida o cualquier otro momento no tenga esos dos “ingredientes”. Entonces no se debe dejar de beber agua mientras se come.