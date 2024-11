No es el café: el hábito del desayuno que pone en riesgo nuestra salud

desayuno, salud.jpg

El mal hábito en el desayuno

Al momento del desayuno cada uno tiene sus comidas y bebidas favoritas. Uno de los hábitos más acentuados es acompañar la infusión con un jugo. Sin embargo, esto puede llegar a ser un problema.

Y es que cuando se toma jugo en el desayuno, muchas personas eligen los procesados y estos tienen un alto contenido en azúcar y poca fibra. Si bien, tomarlo esporádicamente no es grave, cuando se lo toma todos los días, no solo que no causa el efecto deseado sino que eleva el azúcar en el organismo.

Por eso mismo es que los expertos suelen recomendar comer en su lugar una fruta o realizarse un batido sin ingredientes artificiales. De esa manera, se puede desayunar bien y sin ningún tipo de riesgo para la salud.

Otros malos hábitos en el desayuno

Tomar jugo procesado no es lo único que se hace mal en el desayuno, hay otos malos hábitos que muchas personas deberían desterrar de sus costumbres.

Entre los otros malos hábitos al momento de desayunar se encuentran el comer plan blanco y cereales procesados, ya que estos también son ricos en azúcar y provocan una subida en la sangre.