Ni Temu, ni Shein: la empresa chilena que les hace competencia con sus bajos precios en indumentaria

Esta empresa chilena que llega con sus productos a Argentina es Tricot y se dedica a vender indumentaria a precios muy competitivos.

Entre la indumentaria, en Tricot se pueden conseguir camisas, remeras, pantalones, ropa interior, pijamas, carteras y mochilas, tanto para hombres, como mujeres y niños, lo que implica una competencia directa con Shein y, en menor medida, con Temu, que también se dedica a vender ropa, entre otras mercaderías.

image

Cómo conseguir envíos gratis

Para poder comprar ropa y conseguir que el envío sea gratis, lo primero que se debe hacer es registrarse en el sitio de Tricot o en su aplicación y luego confirmar el registro a través del correo electrónico.

Luego, se elige la mercadería a comprar. Para conseguir el envío gratis de la compra, es necesario llegar a los $50.000, lo que es un punto a favor de Tricot, ya que Shein solicita un monto de $67.000 para dar el mismo beneficio y Temu $37.000, aunque en indumentaria presenta menos variedad.