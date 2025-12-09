Ni Temu, ni Shein: la empresa chilena que les hace competencia con sus bajos precios en indumentaria

Inicio Sociedad Shein
Temu, Shein y AliExpress tienen un nuevo competidor en Argentina y este viene desde Chile con precios muy bajos en ropa

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Ni Shein, ni Temu, ni AliExpress. Las tres empresas chinas que reciben miles de pedidos diarios desde Argentina tienen un nuevo competidor que les quiere ganar mercado con base en precios bajos y envíos rápidos.

Las compras en el exterior se han vuelto algo muy seductor para todos los argentinos. No es casualidad, ya que se encuentran productos a muy bajo precio en comparación al precio a los que se consiguen en Argentina.

Ni Temu, ni Shein: la nueva empresa que les hace competencia con sus precios bajos

Si bien, Amazon lanzó en las últimas semanas sus sitios Bazaar y Haul, también hay otra empresa, oriunda de Chile, que llegó a Argentina e igual que las compañías chinas, vende sus productos a bajo precio y con envío gratis, en los casos en que se supere un monto determinado.

Esta empresa chilena que llega con sus productos a Argentina es Tricot y se dedica a vender indumentaria a precios muy competitivos.

Entre la indumentaria, en Tricot se pueden conseguir camisas, remeras, pantalones, ropa interior, pijamas, carteras y mochilas, tanto para hombres, como mujeres y niños, lo que implica una competencia directa con Shein y, en menor medida, con Temu, que también se dedica a vender ropa, entre otras mercaderías.

Cómo conseguir envíos gratis

Para poder comprar ropa y conseguir que el envío sea gratis, lo primero que se debe hacer es registrarse en el sitio de Tricot o en su aplicación y luego confirmar el registro a través del correo electrónico.

Luego, se elige la mercadería a comprar. Para conseguir el envío gratis de la compra, es necesario llegar a los $50.000, lo que es un punto a favor de Tricot, ya que Shein solicita un monto de $67.000 para dar el mismo beneficio y Temu $37.000, aunque en indumentaria presenta menos variedad.

