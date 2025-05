compras internet Cada vez aumentan más los kilos de los envíos de mercadería que se hacen a los aeropuertos. El impacto positivo de las últimas medidas económicas del gobierno de Milei.

Desde febrero esta tendencia se acentuó con la eliminación del impuesto PAIS, el fin de controles aduaneros y la medida de elevar hasta 3 mil dólares el límite para las compras en el exterior.

Qué opinan los mendocinos de las plataformas internacionales

La mayoría de los mendocinos que contestaron a la consulta de Diario UNO tuvo una experiencia satisfactoria. La más difundida es Amazon, como también AliExpress.

"Yo compro hace un mes en Amazon y no me resultó. He comprado previamente pero para despacharse e otros países y me fue bien, pero esta vez para acá en Argentina no. En AliExpress no he tenido drama. Alibaba nunca lo probé", afirmó Susana de 43 años, una de las voces consultadas.

Otra profesional que realiza compras en el exterior para su taller de diseño, expresó: "Yo compré varias veces en AliExpress, mis impresoras y todo de 10. En Amazon compré hace un mes y todo perfecto también. Las otras no las he utilizado", dijo Débora de 28.

Hay quienes aprovechan para hacer compras y revender lo que adquieren en el exterior, ahora que se amplió el límite desde hace unos meses.

"Pido desde diferentes integrantes de mi familia celulares que después vuelvo a vender y artículos de marcas internacionales que no hay en el país. Hay demoras en la llegada, el tiempo promedio es un mes o mes y medio. Se ahorra mucho", destacó un comerciante consultado que realiza estas ventas para conocidos que le piden algunos artículos específicos.

Hay que tener ojo de en qué plataforma se compra

La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal, alertó a los consumidores de hacer las compras en las páginas oficiales y evitar ingresar a hacer las operaciones por las redes sociales. "Mucho menos terminar de hacer los pagos por Whatsapp", alertó la funcionaria.

Nofal destacó que a la defensoría no han llegado casos de problemas con las plataformas oficiales, pero sí de consumidores que han ingresado por redes sociales a sitios que simulan brindar este servicio.

Nofal junto a representantes de los deptos.jpeg Mónica Nofal, directora de Defensa del Consumidor dio recomendaciones para usar estas plataformas.

También recordó que algún momento hubo quejas por las demoras en la Aduana. Sin embargo, esta situación se normalizó desde la flexibilización a las importaciones.

"La recomendación que siempre hacemos desde Defensa del Consumidor es que la gente se fije dónde está comprando. Hay que ir a los canales oficiales. Nunca comprar por las redes sociales. Tampoco finalizar operaciones a través de Whatsapp, son los errores más frecuentes que estamos viendo", puntualizó.

El boom de las compras por Internet

La Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos (Capsia) advirtió sobre el crecimiento de las compras vías courier, de hecho están aumentando los depósitos de almacenaje para albergar los kilos que se multiplican con los correr de los meses.

Esta tendencia en alza se ve desde diciembre del 2024 y a febrero los números expresados en kilos se incrementaron al 100% llegando a los 609.000 kilos, respectivamente. Medido en bultos, el salto ronda 180%.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en marzo de 2024 el volumen total de importaciones de bienes intermedios fue de 1.862 millones de dólares. Mientras que en febrero fue de 1.636 millones de dólares y en enero de 1.763 millones de dólares. Esto marca una tendencia en alza que se mantiene.

Comparado con 2025 se observa un salto: en marzo el volumen fue de 1.975 millones de dólares, en febrero de 1.856 millones de dólares y en enero, por último de 1.952 millones de dólares.