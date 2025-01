Ni león ni cocodrilo, cuál es el animal con un lado oscuro, malvado y peligroso para la naturaleza

Por ejemplo, un león no caza a sus presas porque está aburrido o enojado con alguna de ellas, simplemente necesita alimentarse. Si un animal no tiene la necesidad de matar no lo hará por que sí.

Pero, algunos animales muy inteligentes parecen comprender la diferencia moral entre estos conceptos de bien y mal. Utilizan su tamaño y fuerza por diversión, molestando a otras especies pequeñas hasta generarles la muerte. Animales que socialmente se consideran muy dulces y bellos, realmente no son lo que pensabas.