Se supone que, una mínima porción (una cucharada) de helado, no le provocaría nada al perro y no será de gran riesgo. Sin embargo, abusarse a la hora de darle un gustito a la mascota, podría no ser la mejor idea.

Expertos en mascotas, como Hill's Pet Nutrition, empresa estadounidense de alimentos para perros y gatos, revela si es seguro darle un poco de helado a estos animales o puede jugarle una mala pasada.

perro-helado.jpg

Perro: qué pasa si le doy un poco de helado

Los expertos de Hill's Pet Nutrition indican en un artículo que es mejor evitar darle helado a los perros, por más de que se trate de una mínima ración.

perro-helado2.jpg

Entre todos los argumentos que enumeran, se destacan:

Todos los perros son muy sensibles a los lácteos, como muchas personas. A simple vista, el perro puede no manifestar que el helado le ha caído mal, pero podría pasarla mal por dentro, con dolor de estómago. Además, al recibir este alimento, el perro podría experimentar gases, hinchazón, estreñimiento, diarrea o vómitos.

