Ni el huevo ni el fuego: el truco de los chefs para dar vuelta la tortilla y que no se rompa.

El primer paso a considerar es tener la seguridad de que la base de la tortilla fue cocinada perfectamente y que no le faltan minutos para estar lista. Esto evita que se rompa cuando es removida de la sartén donde se está cocinando. Para verificar esto, el truco de los chefs se basa en mover hacia adelante y atrás la sartén y que la tortilla se deslice sin pegarse.

Como si esto fuese poco, el famoso chef José Andrés asegura que un truco clave para que no se rompa la tortilla al tenerla en el plato al que se traslada al darla vuelta es que este esté humedecido, así no se pega. De esta manera, como la tortilla no se adhiere a la base del plato, se puede devolver a la sartén de manera perfecta.

Con el truco del chef, la receta fácil de tortilla de papas

Ingredientes:

3 papas medianas

4 huevos grandes

Sal

Aceite

½ cebolla

El procedimiento consta de los siguientes pasos: