Neurociencia: por qué cuando una persona bosteza se nos contagia el bostezo

Esta experiencia se la conoce como ecofenómeno, es decir, la imitación automática de las palabras (ecolalia) y las acciones (ecopraxia) de alguien más. Además, es un fenómeno no exclusivo de las personas, si no que también se lo puede observar en otros animales como los perros o incluso los chimpancés.

Es por eso que el bostezo es una señal de supervivencia que indica al grupo que estás atravesando un momento de alerta, ya sea por somnolencia o por hambre porque le está diciendo al resto de integrantes de tu manada (familia), que presten atención a tu entorno y a una posibilidad depredadora.

persona y perro bostezando La corteza primaria del cerebro controla los movimientos del bostezo en personas y en animales.

De hecho, su contagio se permite gracias a que en nuestro cerebro tenemos una célula muy concreta, que son las llamadas neuronas espejo, una imitación automática relacionado con la sincronización de los propios comportamientos con los de los demás.

Por último, otra de las curiosidades únicas de este mecanismo del cuerpo, la neurociencia determina que la gente bosteza mucho más cuando lo hacen sus seres queridos, en segundo lugar con amigos, conocidos y por último desconocidos como una forma de solidarizarse con las personas que experimentan una sensación relacionada con el estrés, ansiedad, aburrimiento o fatiga.