Seu Jorge siempre estuvo influenciado por las escuelas de samba, y por compositores como Nelson Cavaquinho, Zeca Pagodinho y por Steve Wonder.

Seu Jorge.jpg

Sus primeros pasos en el mundo de la música fueron con la banda Farofa Carioca, donde él componía la mayoría de las canciones. En 1998 lanzaron el disco "Moro no Brasil", y en 2001 el disco "Samba Esporte Fino".

Sin embargo la vida de Seu Jorge cambió cuando participó de la aclamada película "Ciudad de Dios" en el 2002. La misma contó con la dirección de Fernando Meirelles y Kátia Lund. En esta película, Seu Jorge interpretó al personaje de Mané Galinha, y lo lanzó al estrellato. Además le permitió alejarse del ambiente tóxico de las favelas, y modificó su vida para siempre.

Ciudad de Dios (City of God) - trailer

Además, Seu Jorge trabajó en la película de Wes Anderson "The Life Aquatic With Steve Zissou", donde interpretó al tripulante Pelé Dos Santos. También formó parte de los elencos de "Tropa de Elite 2", y en "Pelé: Birth Of A Legend" donde interpretó al padre del astro del fútbol de Brasil.

Incluso hace un par de años, Seu Jorge trabajó en la serie "How To Be a Carioca" con las argentinas Verónica Llinás y Andrea Frigerio. Está disponible en la plataforma Star Plus.

En cuanto a la música, Seu Jorge ha llegado a tocar en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden, en el Estadio Morumbí de Sao Paulo, entre otros.