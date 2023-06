“Era lindo vivir allá. Lo que más me gustaba era andar a caballo. Tenemos burros, caballos, vacas y cabras. La casa es de piedra. Luz tenemos por panel solar y el agua viene del cerro”, asegura Humberto Díaz cuando le consultaron sobre cómo era su vida en los cerros.

De esta forma Humberto quiso cambiar la historia de su familia, ya que por ejemplo su mamá, Alejandra Díaz, nació en Aguas Calientes, otro paraje ubicado en la localidad de Belén (Catamarca). Eran 10 hermanos. Solo había primaria y ella hizo hasta 6to grado. No sabe leer ni escribir, apenas firmar.

¿Cómo está conformada la familia de Humberto?

Humberto tiene cinco hermanos. Sus cuatro hermanos mayores dejaron la secundaria por diferentes motivos y ahora solo consiguen trabajos precarios. “Era complicado vivir en el cerro porque la escuela me quedaba lejitos, como a una hora caminando todos los días. Con frío, con calor. Y después había que volver a la casa y salir a cuidar a los animales. Volvíamos a las 6 de la tarde para encerrarlos”, asegura Juana, una de las hermanas de Humberto.

“Hice hasta 2do año de la secundaria. Había secundaria allá pero como había menos chicos que se empezaron a venir para acá, se cerró la secundaria. Me hubiera gustado seguir la escuela pero ya no pude. Estoy a tiempo pero las cosas son caras y ahora no se consigue trabajo si no tenés el estudio” agrega Juana al diario La Nación.

De esta forma, toda la familia de Humberto se ha enfocado en que el joven de 13 años sea el primero en terminar el colegio secundario, y por consiguiente que consiga un título universitario.

Además Humberto cuenta con el apoyo de "Minkai", una asociación civil que acompaña a los jóvenes de las zonas rurales para que puedan terminar la secundaria y si deciden seguir sus estudios, puedan contar con acompañamiento para hacerlo.

Ahora Humberto Díaz cursa segundo año en la Escuela Nro 90 de Famatanca, y tiene 20 compañeros. “Mi materia preferida es Matemáticas y la menos preferida es Lengua. En Matemática estamos aprendiendo las fracciones. Es difícil pero me gusta. Cuando sea grande quiero ser profesor de Matemáticas porque me gustan y se las quiero enseñar a otros”, asegura emocionado.