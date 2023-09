Mundial 2030: Cómo serán las modificaciones del Estadio Malvinas Argentinas ya propuestas

Embed

"Este proyecto que mostramos es el que vamos a llevar a mediados de octubre junto a todas las provincias y todas las sedes de los cuatro países postulantes para el Mundial 2030. Es un adelanto, lo hemos hecho por los tiempos, por si se confirman los cuatro países de nuestra propuesta, para que nuestra subsede ya esté en marcha", explicó Federico Chiapetta.

Luego sumó que "en octubre vamos a presentar estadios y logística, y el combo más complicado que es la propia ciudad, donde hay que exponer los servicios, comunicaciones, hoteles -de todas las categorías-, transporte público, y una infinidad de ítems, que ellos (FIFA) evalúan tanto como a los estadios".

El subsecretario de Deporte mendocino explicó: "Luego de esta presentación de mediados de octubre, en el primer trimestre del año 2024, viene FIFA, aún sin que se confirme la sede, y hacen un recorrido por todos los países postulantes. Según nos dijo el secretario ejecutivo del Consorcio 2030, Michael Boys, después de esta visita ya se estaría confirmando la sede elegida para el Mundial". Luego agregó: "En caso de ser elegidos los cuatro (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), ahí ya estaría todo listo para elegir subsedes. Es un proceso largo y con mucho trabajo por delante".

anteproyecto-remodelacion-estadio malvinas-05.jpg Por el agregado de los planos que servirán de techos de las tribunas, se eliminarán las torres de iluminación, usando corridas de reflectores en los bordes de las cubiertas.

Cuáles serían las modificaciones en el Malvinas

Como parte integrante del equipo mendocino que trabaja sobre la postulación de nuestra provincia como subsede del Mundial 20230, el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Simoni, explicó las soluciones para modernizar el estadio provincial Malvinas Argentinas y cumplir con las exigencias de la FIFA para estadios mundialistas, teniendo en cuenta que fue construido hace 45 años, precisamente para el Mundial 1978.

"A raíz de la Comisión que se ha armado por la posibilidad de que Argentina sea país integrante de la sede para el Mundial 2030, se solicitó a las provincias que presentaran proyectos para ser subsedes. A partir de esto comenzamos a trabajar (Subsecretaría de Obras), junto a la Subsecretaría de Deportes en función a la realidad que tenemos hoy y a los requerimientos de FIFA", comenzó a explicar el arquitecto mendocino.

"Si bien el nuestro es un estadio que se construyó para un Mundial, el del '78, con el paso del tiempo van surgiendo nuevas exigencias, que se plantearon como nuevas pautas para poder abordarlas y cumplir. Principalmente tienen que ver con la capacidad -mínimo de 40 mil personas-, y con todas las plazas sentadas, algo que no cumplen las tribunas Populares", agregó Simoni.

Luego continuó enumerando: "No se soluciona con ponerle asientos a las populares, ya que no llegaríamos a las 40 mil personas. El otro requerimiento es que el estadio debe estar cubierto, así que comenzamos a trabajar con esas dos condiciones fuertes, y lo que hicimos fue contactarnos y articular con estudio que trabajó en su momento en la realización del Malvinas".

"Con ese estudio conformamos un equipo de trabajo, junto a la Dirección de Arquitectura de la Provincia, e hicimos una visita conjunta, y coincidimos en plantear las estrategias que llevaron a presentar el anteproyecto con las imágenes que se publicaron esta semana", relató el funcionario.

anteproyecto-remodelacion-estadio malvinas.jpg Se busca mantener la principal característica de nuestro Estadio, de bajo impacto ambiental y amigable con el paisaje. Prensa Gobierno de Mendoza

Aumentando la capacidad sin impactar el paisaje

En el punto más crítico de la remodelación, la ampliación de capacidad, la solución que se encontró fue, según Simoni, "Para resguardar las características arquitectónicas del estadio, que son la de ser una pieza enclavada en un paisaje, muy armónicamente. Se utilizó una "olla" (depresión) preexistente y se emplazó el estadio, que no tiene ningún impacto visual en el paisaje, ya que prácticamente no se ve. Además, estando adentro, y al no tener una cubierta envolvente, permite integrar el paisaje de nuestras montañas y los árboles del Parque", explicó el profesional, que agregó: "Así que esto es algo que tenemos que preservar, por lo cual crecer hacia arriba no era una opción válida, al tener ya un coronamiento con una elipse".

anteproyecto-remodelacion-estadio malvinas-04.jpg Para compensar la pérdida de plazas al poner asientos en las tribunas populares, y llegar al aforo mínimo de 40 mil asistentes, se propone bajar el nivel de la cancha y agregar junto a la misma -y sobre el foso- otro anillo con asientos prologando las plateas. Prensa Gobierno de Mendoza

"Vimos la posibilidad que nos daba el foso que está junto a la cancha, de descender el campo de juego y generar un nuevo anillo de plateas, inferior, y así sumamos casi 5.000 plazas más sentadas, y sin sacar el foso, que cumple una función hidráulica", reveló Simoni.

Además el especialista sumó que "se hará con una constructibilidad que permita, una vez terminado el evento, volverlo a su estado original, o no, dependiendo de cómo evolucione nuestra coyuntura deportiva".

Techado total del estadio

Respecto al otro punto basal de las remodelaciones, el techado integral del Malvinas Argentinas, el subsecretario destacó: "Se busca que la cubierta sea un elemento importante, pero que no afectara lo que ya existía. Se trata de una cubierta que está suspendida de un sistema estructural como de grúas, con estructuras tubulares, que tienen de arriba unos planos que generan una línea (horizontal) y que permiten, dentro de la cancha, seguir viendo el paisaje que rodea al estadio".

Para concluir, Jorge Simoni enfatizó: "Estos son los dos aspectos que hemos abordado en esta instancia que hemos llamado "de anteproyecto", que luego requiere, obviamente de mayor rigor y profundizar en varios aspectos para llegar al resultado final".

