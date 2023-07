estadio-malvinas-exigencias-fifa-02.jpg

El actual gobierno provincial no quiere que Mendoza pierda su posición de referente internacional en la región para certámenes internacionales, y ya planifica la modernización, tanto del estadio, como de la infraestructura que rodea la disputa de un mundial, como son la conectividad de todo tipo, hotelería, oferta turísticas y otras cosas.

En esto tendrán que trabajar, no sólo Mendoza, sino las subsedes que tendrá la postulación de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay para la Copa Mundial FIFA 2030, la que se realizará luego de la próxima cita, en el año 2026, organizada en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá.

El gobierno provincial y su plan de actualización del estadio

En lo que respecta a las obras que deberían hacerse en el estadio Malvinas Argentinas, propiedad del estado provincial, el actual subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, dialogó este martes con un móvil de Canal Siete sobre el tema.

"Los requisitos de FIFA son varios para poder postular. Básicamente, en lo que respecta al estadio, hay que llegar al mínimo de 40 mil espectadores sentados de capacidad. Esto requiere que hay que aumentarla, ya que los que conocen nuestro estadio saben muy bien que el Malvinas Argentinas tiene una capacidad de 41.500, pero con la gente parada en las populares", dijo el funcionario provincial sobre un tema fundamental, como es el del aforo exigido por FIFA.

estadio-malvinas-exigencias-fifa-03.jpg

Luego agregó que "esto se traduce en que hay que poner butacas en las populares (Norte y Sur), esto reduce la cantidad de espectadores ahí, y entonces hay que agregar una bandeja para llegar a ese mínimo imprescindible de 40 mil personas sentadas que exige FIFA".

El aforo actual del Malvinas Argentinas es de 41.500 asistentes, siendo de 11.000 parados en cada popular (Norte y Sur); 8.000 sentados en la platea Este (descubierta), y 11.500 sentados en la platea Oeste, la única techada.

Para concluir, Chiapetta arriesgó una idea interesante para extender la capacidad de las tribunas del estadio que se comenzó a construir en 1976, y a lo que se debe agregar la instalación de techos en las cuatro graderías. "Sin querer adelantarme, porque esto lo tienen que definir los especialistas, mi humilde opinión es hacer una bandeja atrás o encima de la platea descubierta (Este). Sin ser especialista me animo a decir que ya no todo se hace de hormigón, como hemos visto en los últimos mundiales, donde (la obra) no tiene que ser una inversión para siempre, y hay muchas alternativas que los profesionales lo van a definir", cerró.

Sobre este punto es bueno recordar que en el pasado Mundial de Qatar 2022, y también en Río 2014, se utilizaron estructuras de tipo "descartables", o mejor dicho reciclable, como el caso emblemático del Stadium 974, diseñado por el estudio español de los arquitectos Fenwick Iribarren.

estadio-malvinas-exigencias-fifa.jpg

Otros puntos a modificar, o directamente a construir desde cero, serán, el sistema de torres de iluminación, un espacio adecuando para la entrada en calor de los equipos, el techado de las cuatro tribunas y la construcción de un nuevo campo de juego, de tipo híbrido, donde se mezcla el pasto artificial con el césped natural.

Antecedentes internacionales del Malvinas

Como ya se dijo, el estadio mendocino fue erigido expresamente para la disputa del Mundial de 1978 y se comenzó su construcción en 1976, siendo inaugurado el 14 de mayo de 1978. Aquí se jugaron los partidos del Grupo 4, integrado por Perú, Escocia, Países Bajos e Irán. El primer encuentro mundialista se disputó el 3 de junio, entre el cabeza de zona, Países Bajos e Irán.

Luego el estadio del Parque general San Martín fue subsede de la Copa América 2011, albergando al Grupo C, donde estaban Uruguay, Chile, México y Perú.

Posteriormente en Mendoza se disputaron partidos de las Copas Mundiales FIFA de la categoría Sub 20, en 2001 y 2023.

En 2013 se jugaron partidos de los Campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17.

En 2017 también nuestro escenario fue sede del Sudamericano Sub 15.

En el año 2005 el Malvinas recibió un mundial, pero de rugby, y se trató de la cita de la categoría M20. También el Malvinas ha sido escenario de los partidos de Los Pumas en la Rugby Championship.

Además aquí se jugaron los partidos disputados por la Copa Libertadores de América, cuando el equipo local Godoy Cruz disputó ese halago en las ediciones 2011, 2012, 2017 y 2019. También fue local en el Malvinas de la Copa Sudamericana, en la edición 2019.