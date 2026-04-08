"Mojón Grande": el municipio argentino que carga en su historia un nombre insólito

El término “mojón” no tiene, en este caso, el significado coloquial que suele interpretarse en el lenguaje cotidiano. Proviene más bien, de un uso antiguo del español que refiere a una marca o señal colocada para delimitar territorios.

Antiguamente, especialmente durante la organización de tierras en zonas rurales, era común colocar piedras grandes o estructuras visibles para indicar límites entre propiedades o jurisdicciones. A estas marcas se las llamaba precisamente “mojones”. Tal es el el caso de Mojón Grande, en Misiones.

mojon grande argentina (2) Mojón Grande es una localidad y un municipio argentino de la provincia de Misiones, ubicado dentro del departamento San Javier.

Pues se cree que existía un mojón de gran tamaño que servía como referencia territorial clave para pobladores y autoridades. De ahí surge el nombre: un “mojón” particularmente grande que identificaba el lugar. Se cree que la localidad tomó aquella denominación de un antiguo mojón o hito de madera colocado en el año 1893 en el camino que unía a San Javier con Yerbal Viejo

De hecho, está ligado a un sobrante fiscal, es decir a tierras del Estado, que comenzó a ser ocupado espontáneamente por colonos rurales, en su mayoría de origen eslavo, por lo que aproximádamente en la década del 40 se necesitó organizar el asentamiento porque se encontraba sin una delimitación urbana clara.