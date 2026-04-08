En el mapa de América Latina existen ciudades con nombres sorprendentes, pero uno de los más curiosos es "Mojón Grande", una pequeña localidad ubicada en Argentina. Su denominación llama la atención de quienes escuchan mencionar su nombre porque realmente genera una risa inmediata, aunque es real y su historia lo determina.
Cuando se trata de recorrer Argentina ya sea físicamente o de vista, muchas cosas suelen llamar la atención. No solo va en su historia, en su origen ni en sus pueblos, sino también en el nombre que identifica a ciertos lugares, algunos graciosos, otros llamativos, otros basados en leyendas y por lo que en realidad tuvo que pasar para que cargue con esa denominación.
En este caso, hoy te traemos una curiosidad única cuyo protagonista es la provincia de Misiones, con una localidad que no pasa desapercibida por su nombre: Mojón Grande, cuya denominación tiene una historia mucho más simple y significativa más allá de lo que muchos imaginan y consideran vulgar o chistoso.
"Mojón Grande": el municipio argentino que carga en su historia un nombre insólito
El término “mojón” no tiene, en este caso, el significado coloquial que suele interpretarse en el lenguaje cotidiano. Proviene más bien, de un uso antiguo del español que refiere a una marca o señal colocada para delimitar territorios.
Antiguamente, especialmente durante la organización de tierras en zonas rurales, era común colocar piedras grandes o estructuras visibles para indicar límites entre propiedades o jurisdicciones. A estas marcas se las llamaba precisamente “mojones”. Tal es el el caso de Mojón Grande, en Misiones.
Pues se cree que existía un mojón de gran tamaño que servía como referencia territorial clave para pobladores y autoridades. De ahí surge el nombre: un “mojón” particularmente grande que identificaba el lugar. Se cree que la localidad tomó aquella denominación de un antiguo mojón o hito de madera colocado en el año 1893 en el camino que unía a San Javier con Yerbal Viejo
De hecho, está ligado a un sobrante fiscal, es decir a tierras del Estado, que comenzó a ser ocupado espontáneamente por colonos rurales, en su mayoría de origen eslavo, por lo que aproximádamente en la década del 40 se necesitó organizar el asentamiento porque se encontraba sin una delimitación urbana clara.