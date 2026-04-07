Hace dos años el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Bajan las tasas del plazo fijo: cuánto rinde invertir $3.000.000 a 90 días en Argentina
Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo rondan el 23% de Tasa Nominal Anual (TNA). Conocé cuánto se puede ganar invirtiendo $3.000.000 en 90 días
En las últimas semanas, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una leve tendencia a la baja, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 21% y el 24% nominal anual según el banco.
Cuánta plata se gana depositando $3.000.000 en un plazo fijo a 90 días
En caso de que una, o más personas quieran invertir $3.000.000 en un depósito a plazo fijo de 90 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades rondan el 23% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace poco, esto rinde invertir $3.000.000 a 90 días en el Banco Nación que movió su plazo fijo a 22% a 30 días. Mientras que a 90, se ubica en un 26%.
- Plazo: 90 días
- Capital: $3.000.000
- Intereses ganados: $192.328,77
- Monto total: $3.192.328,77
- TNA: 26,00%
- TEA: 28,66%
Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.
Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en abril
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
Diez bancos con mayor volumen de depósitos:
- Banco Macro: 24%
- Banco Hipotecario: 23%
- Provincia de Buenos Aires: 23%
- ICBC Argentina: 22,50%
- Banco Nación: 22%
- Banco Credicoop: 21%
- BBVA Argentina: 21%
- Galicia: 20%
- Banco Ciudad: 20%
- Santander Argentina: 20%