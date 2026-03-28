Mendoza llevó su oferta turística, vitivinícola y gastronómica a Paraguay en busca de visitantes

Durante el cónclave se facilitaron rondas de negocios para crear alianzas comerciales y adaptar los productos turísticos de Mendoza y Buenos Aires a las demandas del turismo paraguayo.

Mendoza-Paraguay-Turismo Mendoza llevó el Turismo del Vino a Paraguay como un atractivo.

Las autoridades y organizadores del encuentro promocional mencionaron gestiones avanzadas para establecer una conexión aérea directa entre Asunción y Mendoza.

Esta iniciativa resulta indispensable, coincidieron, para consolidar el crecimiento sostenido del turismo regional mediante la colaboración entre los sectores público y privado.

Mendoza, de la mano del vino y la naturaleza

Que Mendoza sea una de las capitales mundiales del vino la posiciona como un destino turístico atractivo para los viajeros.

La cultura del vino ha potenciado en los últimos años la calidad de las experiencias enológicas y gastronómicas.

Los paisajes y las actividades al aire libre también han sido fuertes cartas de presentación para atraer al turismo internacional, más allá de quienes llegan cada año en la temporada de ascensos al cerro Aconcagua.

campamento confluencia parque provincial aconcagua Rumbo al cerro Aconcagua: otro de los atractivos turísticos de Mendoza.

El turismo de reuniones es otra faceta destacada: escenarios naturales, bodegas y centros de convenciones son considerados generadores de un impacto económico relevante para Mendoza.

La importancia de la Guía Michelin para Mendoza

De acuerdo a los especialistas, la Guía Michelin, de la cual Mendoza y Buenos Aires forman parte, tiene una importancia estratégica clave porque funciona como un sello de distinción y posicionamiento internacional para su oferta culinaria.

Este prestigio se asienta en las siguientes características:

Exclusividad nacional: Mendoza y Buenos Aires son los únicos destinos turísticos de Argentina que figuran en esta guía.

Mendoza y Buenos Aires son los que figuran en esta guía. Fortaleza competitiva: la inclusión en la guía es considerada una de las mayores fortalezas que posicionan a ambos destinos frente a mercados internacionales y regionales, como el paraguayo.

la inclusión en la guía es considerada una de las mayores fortalezas que posicionan a ambos destinos frente a mercados internacionales y regionales, como el paraguayo. Validación de la oferta gastronómica: refuerza la identidad de Mendoza como un destino de experiencias enogastronómicas de clase mundial y complementa la escena cultural y urbana de Buenos Aires.

refuerza la identidad de Mendoza como un destino de de clase mundial y complementa la escena cultural y urbana de Buenos Aires. Atractivo para el turismo de alta gama: al ser un referente global de calidad, ayuda a captar turistas interesados en la excelencia gastronómica, lo cual se alinea con la estrategia de promoción integral que ambos destinos presentaron en el Marketplace de Asunción del Paraguay.