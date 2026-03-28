Mendoza llevó su oferta turística, vitivinícola y gastronómica a Paraguay en busca de visitantes

Mendoza y Buenos Aires realizaron un evento promocional en Asunción del Paraguay con el objetivo de atraer a más visitantes de ese país para que crezca el turismo en la provincia. El encuentro, considerado estratégico, reunió a operadores, empresarios y prensa especializada.
Allí se presentaron las novedades culturales de Mendoza y Buenos Aires y muy especialmente la oferta enogastronómica local.
Mendoza y Buenos Aires destacaron en Paraguay el prestigio internacional, especialmente por ser los únicos destinos del país reconocidos en la internacional Guía Michelin.
Durante el cónclave se facilitaron rondas de negocios para crear alianzas comerciales y adaptar los productos turísticos de Mendoza y Buenos Aires a las demandas del turismo paraguayo.
Las autoridades y organizadores del encuentro promocional mencionaron gestiones avanzadas para establecer una conexión aérea directa entre Asunción y Mendoza.
Esta iniciativa resulta indispensable, coincidieron, para consolidar el crecimiento sostenido del turismo regional mediante la colaboración entre los sectores público y privado.
Mendoza, de la mano del vino y la naturaleza
Que Mendoza sea una de las capitales mundiales del vino la posiciona como un destino turístico atractivo para los viajeros.
La cultura del vino ha potenciado en los últimos años la calidad de las experiencias enológicas y gastronómicas.
Los paisajes y las actividades al aire libre también han sido fuertes cartas de presentación para atraer al turismo internacional, más allá de quienes llegan cada año en la temporada de ascensos al cerro Aconcagua.
El turismo de reuniones es otra faceta destacada: escenarios naturales, bodegas y centros de convenciones son considerados generadores de un impacto económico relevante para Mendoza.
La importancia de la Guía Michelin para Mendoza
De acuerdo a los especialistas, la Guía Michelin, de la cual Mendoza y Buenos Aires forman parte, tiene una importancia estratégica clave porque funciona como un sello de distinción y posicionamiento internacional para su oferta culinaria.
Este prestigio se asienta en las siguientes características:
- Exclusividad nacional: Mendoza y Buenos Aires son los únicos destinos turísticos de Argentina que figuran en esta guía.
- Fortaleza competitiva: la inclusión en la guía es considerada una de las mayores fortalezas que posicionan a ambos destinos frente a mercados internacionales y regionales, como el paraguayo.
- Validación de la oferta gastronómica: refuerza la identidad de Mendoza como un destino de experiencias enogastronómicas de clase mundial y complementa la escena cultural y urbana de Buenos Aires.
- Atractivo para el turismo de alta gama: al ser un referente global de calidad, ayuda a captar turistas interesados en la excelencia gastronómica, lo cual se alinea con la estrategia de promoción integral que ambos destinos presentaron en el Marketplace de Asunción del Paraguay.