La Legislatura local -Cámara de Diputados- también lo premió por sus logros. El autor de la iniciativa fue el diputado Adrián Reche, apoyado por sus compañeros de la banca de la UCR José Orts y Gisela Valdez. Allí se le hizo entrega del diploma correspondiente " por el reconocimiento otorgado por la Cámara Junior Internacional como uno de los diez Jóvenes Sobresalientes de la República Argentina, en la categoría Asuntos Políticos y Gubernamentales", dice el documento legislativo.

juan-cruz-zalazar.jpg Su trabajo activo como estudiante, y la creación de la plataforma Diplomacia Activa, lo han colocado a este mendocino como destacado.

La pasión de este destacado joven es la política y en ello le ha puesto todos sus esfuerzos y talento. Vive en Mendoza con sus padres y su hermano. Ellos tres trabajan en una pyme que se llama Piedra Americana, una empresa familiar, que no tiene nada que ver con la política, pero es desde donde le hacen el aguante a Juan Cruz y lo escuchan.

Actualmente está en Irlanda haciendo un intercambio, y a su vez trabajando en su proyecto, por el cual lo premiaron: Diplomacia Activa.

"La Cámara Junior Internacional (JCI) me reconoció principalmente por haber fundado Diplomacia Activa, que es un laboratorio de ideas dedicado a generar conocimiento en materia de política internacional. Actualmente tenemos un alcance de 60 mil personas en toda Iberoamérica. El equipo de Diplomacia Activa está compuesto por 30 personas que, principalmente son argentinos, pero también tenemos miembros en países como España o México. La entrega del premio será el próximo 10 de julio", informó el mendocino.

La distinción: un fuerte espaldarazo a sus iniciativas

Consultado por cuál fue su reacción al enterarse de que se le había otorgado el premio de la Cámara Junior Internacional dijo: “Me enteré muy temprano en la mañana, y la verdad es que fue una sorpresa enorme.

"Pienso si a veces no estamos demasiado concentrados en peleas políticas vacías y nos enojamos con Argentina por eso. Pero esto me confirma que el país son también nuestros viejos, nuestras familias y toda la comunidad que te empuja y te apoya para seguir creciendo" "Pienso si a veces no estamos demasiado concentrados en peleas políticas vacías y nos enojamos con Argentina por eso. Pero esto me confirma que el país son también nuestros viejos, nuestras familias y toda la comunidad que te empuja y te apoya para seguir creciendo"

juan-cruz-zalazar-01.jpg Zalazar listo para recibir el diploma de distinción en la Cámara de Diputados de la provincia.

"La primera impresión fue preguntarme ¿Por qué yo entre tantos chicos y chicas que en el país construyen equipos, trabajan todos los días? Además lo hacen crecer sus proyectos con el coraje de saber que la situación no está bien. No entendí porqué a mí me reconocían como a uno de los jóvenes sobresalientes en la República" confesó Juan Cruz.

Luego, la noticia se hizo pública, y su entorno lo celebró. "Empezaron a llegar saludos de todos lados, de amigos, de compañeros, de mi equipo, mi familia, y después me enteré que también me iban a reconocer desde la Legislatura de Mendoza, y fue una gran alegría", dijo Zalazar.

Respecto a su elección de la política como vocación, el sanrafaelino destacó: "Conocí la política participando con el colegio de modelos de Naciones Unidas -ONU-, primero en San Rafael, después en modelos regionales e internacionales, y tal vez, en una de sus facetas más limpias, como es la diplomacia, como el arte de acordar, el arte de negociar, y de a poco fui teniendo conciencia política".

juan-cruz-zalazar-irlanda (1).jpg En Gran Bretaña. Aquí Juan Cruz posa en la campiña irlandesa. Se encuentra en Europa como estudiante de intercambio y trabajando en su proyecto Diplomacia Activa.

El puntapié inicial estuvo en ámbito estudiantil, y su impronta fue meterse de lleno. "Fui ganando experiencia a través de proyectos, que algunos los emprendí yo, en otros fui parte, y tuve experiencias a nivel nacional y nivel internacional, como por ejemplo los intercambios que pude hacer a Brasil o Colombia. También pude investigar en relaciones internacionales el aspecto de cómo afecta al individuo o a las personas al sistema internacional. Hice una presentación en Córdoba con el Consejo Federal Argentino de Relaciones Internacionales, y después en la Universidad Nacional de Cuyo", detalló Juan Cruz.

Luego sumó que "con esas experiencias de los modelos de la ONU decidí estudiar Relaciones Internacionales en la universidad, y a partir de eso, sí empiezo a estudiar y profundizar en temas políticos. Primero en temas nacionales, y estar al día en temas internacionales".

Respecto a su promisorio futuro, el ya especialista anunció: "Mis planes a futuro son seguir haciendo crecer a Diplomacia Activa, especialmente en Mendoza. Poder encontrar financiamiento que nos ayude a seguir creciendo en nuestro propósito, que es mantener al mundo atento. También estoy empezando a tejer una red de contactos en Europa, para extender el proyecto a nivel global", concluyó.

