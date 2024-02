Mejor que en las películas: las comedias románticas que nos enamoraron reunidas en un solo libro

Lynn Painter.jpg Lynn Painter, autora del libro "Mejor que en las películas".

¿De qué trata el libro "Mejor que en las películas"?

Liz Buxbaum siempre ha sabido que Wes Bennett, su vecino, no tiene madera de novio. Podría parecer que es el candidato perfecto para sus fantasías románticas, pero lo cierto es que Wes solo ha demostrado ser un auténtico incordio desde que eran niños. Wes fue quien puso una rana en su casa de muñecas y el monstruito que escondió la cabeza decapitada de un gnomo de jardín en su pequeño intercambio de libros vecinal.

Diez años después, Liz está en su último año de instituto. Es un momento que debería estar plagado de metas e hitos dignos de la gran pantalla, y necesita la ayuda de Wes. Michael, el chico por el que lleva colada toda la vida, acaba de volver a la ciudad, y desgraciadamente ha hecho muy buenas migas con Wes. Lo que significa que, si Liz quiere que Michael por fin se fije en ella y, con suerte, la invite a ir al baile de fin de curso, necesita a su vecino.

Pero mientras Liz y Wes empiezan a conspirar para conseguir su objetivo, ella se sorprende al descubrir que, en realidad, le gusta pasar tiempo con él. Y mientras continúan acercándose, Liz deberá reexaminar todo lo que pensaba que sabía sobre el amor, y replantearse sus propias ideas de cómo debería ser un 'felices para siempre'.

Libro Mejor que en las peliculas.jpg Libro "Mejor que en las películas".

El libro de Lynn Painter se puede conseguir en el catálogo del sitio Buscalibre.com y cuesta entre unos 34 mil y 36 mil pesos (dependiendo de la edición). Tiene un total de 350 páginas que engloban 18 capítulos y un epílogo emocionante.

¿"Mejor que en las películas" tendrá secuela?

La autora Lynn Painter anunció en sus redes sociales que la secuela de "Mejor que en las películas" se publicará este año bajo el título "Nothing like the movies". Aún no se sabe cuándo llegará a la Argentina.