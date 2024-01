Este fue el libro más leído por los argentinos en 2023

¿Cuál fue el libro más vendido en el 2023?

El libro más vendido en el 2023 fue "Este dolor no es mío", del escritor Mark Wolynn. El mismo explora cómo los traumas, tanto el causado por experiencias pasadas como el heredado de generaciones anteriores, pueden afectar nuestras vidas. El libro ofrece una variedad de estrategias prácticas para ayudar a los lectores a desarrollar más entendimiento, compasión y autocompasión para ellos mismos y otros.

Libro Este dolor no es mío.jpg

"La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en 'Este dolor no es mío' un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas", indica la reseña oficial de este libro que se ha posicionado como el más vendido en Argentina en el 2023.

El libro "Este dolor no es mío" (2023) de Mark Wolynn, registró ventas por más de 1500 unidades en Argentina en todo el 2023. En segundo lugar se encuentra el libro "Beyond the story – Crónica 10 años de BTS" que se basa en el exitoso grupo musical coreano BTS, y en tercer lugar encontramos a "Adiós cachorra" de la autora Lucía Numero Bellomi.

Mark Wolynn.jpg Mark Wolynn, autor del libro "Este dolor no es mío".

¿Cuánto cuesta hoy el libro "Este dolor no es mío"?

El libro "Este dolor no es mío" se puede conseguir en la actualidad (enero 2024) entre unos 14 mil y 17 mil pesos.