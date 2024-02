Prime Video: la clásica comedia romántica que te dejará con una sonrisa en el rostro

Este es el caso de "Experta en bodas", también conocida como "The Wedding Planner", una producción que se estrenó en 2001 y que ahora está disponible en el catálogo de Prime Video.

Amazon Prime Video Experta en bodas.jpg Póster de la película "Experta en bodas", disponible en Amazon Prime Video.

¿De qué trata la película "Experta en bodas"?

Esta producción disponible en Prime Video cuenta con Mary Fiore como su personaje principal, una mujer que se ha especializado en los lindes del amor por su trabajo como organizadora de bodas. Conoce al detalle todos los gustos y anhelos de las parejas en cuanto a la ceremonia, el decorado, la comida, entre otros detalles.

Ella, sin embargo, no disfruta del amor. No tiene una vida sentimental que le quite el aliento. Su pasión está enfrascada en un trabajo que rinde homenaje a una de las expresiones más populares de lo romántico. Esto cambiará cuando sufra un accidente y sea auxiliada por un doctor. La química entre ambos surgirá al instante.

Mary Fiore descubrirá que su galán, en realidad, está comprometido y que su futura esposa es su nueva cliente, una millonaria de internet.

THE WEDDING PLANNER [2001] - Official Trailer (HD)

La película está protagonizada por Jennifer Lopez y Matthew McConaughey, y contó con la dirección de Adam Shankman.

Si bien se trata de una historia que ya cumple más de 20 años, esta producción se sigue consolidando como una de las favoritas de la filmografía de la celebridad.