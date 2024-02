El drama basado en un best seller que arrasa como la más vista en Prime Video

Este es el caso de "La chica salvaje", una película que está basada en una novela homónima de la escritora Delia Owens, la cual fue publicada en 2018 y llegó a convertirse en un best seller. Esta producción se estrenó en 2022 y también es conocida con el nombre de "Where the Crawdads Sing".

