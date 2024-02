Prime Video: la serie documental de tan solo 4 episodios que te estremecerá

¿De qué trata la serie documental "Lorena"?

"Una investigación sobre el caso de 1993 en el que una mujer, Lorena Bobbitt, le cortó el miembro a su esposo tras sufrir años de abusos. Una nueva perspectiva sobre cómo este suceso cambió el estilo periodístico en los medios sensacionalistas", es la sinopsis de esta serie que se posiciona como una de las más vistas en Prime Video.

Amazon Prime Video Lorena.jpg Póster de la serie documental "Lorena", disponible en Prime Video.

Esta serie cuenta con la dirección de Joshua Rofé, y la producción del ganador del Oscar Jordan Peele (director de películas como "Get Out" y "Nosotros"), y es una producción original de Amazon Studios.

"Me bajé los pantalones, y la sangre estaba por todas partes, un tipo me estaba poniendo toallas, siguió poniéndome más toallas y yo me sentía potencialmente suicida en ese momento", es una de las declaraciones más impactantes de esta serie disponible en Prime Video.

La serie documental de Prime Video busca aportar, más de 25 años después, una visión completamente distinta de la que dieron los medios de comunicación de la época sobre este hecho que ocurrió entre Lorena y John Bobbitt.

Los cuatro capítulos de esta serie documental entrevistan a todos los que estuvieron involucrados en la investigación: policías, médicos, abogados, federales, y por supuesto a los protagonistas del hecho.