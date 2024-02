Prime Video: tiene solo 8 episodios y fue nominada a 5 premios Emmy

Amazon Prime Video Little Fires Everywhere.jpg Póster de la serie "Little Fires Everywhere", disponible en Amazon Prime Video.

¿De qué trata la miniserie "Little Fires Everywhere"?

"El destino de la familia Richardson y una enigmática madre e hija que cambian sus vidas", es la sinopsis de esta miniserie disponible en Prime Video. La producción está basada en la novela "Little Fires Everywhere" que la autora Celeste Ng publicó en 2017.

La miniserie cuenta con el protagónico de dos actrices de primer nivel: Reese Witherspoon y Kerry Washington. También están presentes Joshua Jackson, Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjoh, Lexi Underwood, entre otros.

La producción de esta miniserie de 8 episodios estuvo a cargo de Hulu, fue creada por Liz Tigelaar, que ha sido responsable de otros hits como "Once upon time", "Revenge" y "Brothers and sister".

►TE PUEDE INTERESAR: Recién estrena y se encamina a ser la serie más vista en Prime Video

Little Fires Everywhere | Official Trailer | Prime Video

La miniserie original de Amazon "Little Fires Everywhere" recibió una puntuación de 7,7 en el sitio especializado en cine y series IMDb.

¿"Little Fires Everywhere" tendrá segunda temporada?

El último episodio de esta producción te deja con ganas de ver más, pero los productores de la misma aseguran que la misma fue concebida como una miniserie o serie limitada.

Sin embargo, los fanáticos de la serie han formado grupos online, donde han juntado firmas, con la esperanza de que Hulu y Amazon Prime Video renueven la serie por una temporada más.