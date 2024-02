La serie de una temporada que no te querrás perder en Prime Video

"Zelda Sayre Fitzgerald es una joven brillante, decidida a dejar huella en la historia, que se convierte en un auténtico ícono del mundo del jazz en los años 20. La joven conoce a Scott Fitzgerald, con quien vive una apasionada historia de amor", indica la sinopsis de esta serie disponible en el catálogo de Prime Video.

Esta producción narra los apasionados primeros años de romance y matrimonio de Zelda y F. Scott Fitzgerald, y deja entrever cómo las emociones reprimidas de la hija de un reputado juez de la Corte Suprema de Alabama la terminaron convirtiendo en la más desenfadada mujer de la bohemia neoyorquina.

Esta serie tiene tan solo 10 episodios y cuenta con las actuaciones de Christina Ricci y David Hoflin. La producción se estrenó en 2017 y fue creada por Dawn Prestwich y Nicole Yorkin.

Vale destacar que esta serie se basó en la novela "Z", de Therese Anne Fowler, publicada en 2013.

Z: The Beginning of Everything Season 1 - Official Trailer | Prime Video