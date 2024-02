Tiene escenas hot y es una de las películas más vistas en Prime Video

Amazon Prime Video Mothering Sunday.jpg Póster de la película "Mothering Sunday", disponible en Amazon Prime Video.

¿De qué trata la película "Mothering Sunday"?

"Inglaterra, 1924. Mientras sus empleadores están fuera de la casa, una doncella disfruta junto a su amante secreto, un hombre que va a casarse con otra mujer", es la sinopsis de esta película que estrenó en 2022 y es una de las más vistas en Prime Video.

Esta producción, disponible en el catálogo de Prime Video, cuenta con un guion creado por Alice Birch, el cual surge de la novela "Mothering Sunday" de Graham Swift.

El elenco de esta película es un lujo, comenzando por Odessa Young, Josh O'Connor (quienes muchos conocieron por su papel del príncipe Carlos en la serie de Netflix "The Crown"), Olivia Colman, Colin Firth, Glenda Jackson, Sope Dirisu y Emma D’Arcy (actriz que interpreta la versión adulta de Rhaenyra Targaryen en la serie "House of the Dragon").

MOTHERING SUNDAY | Official Trailer

Más allá de todo su costado romántico y hot, la película "Mothering Sunday" es un recordatorio de las consecuencias de la guerra y las heridas que nunca se curan.

Esta producción dura 1 hora y 44 minutos, y cuenta con un puntaje de 6,1 en el sitio especializado de cine IMDb.