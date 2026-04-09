Existen múltiples producciones inspiradas en cómics, tal como The Umbrella Academy, The Boys y Gotham. En esta ocasión, exploramos una de las series del momento de Prime Video, una producción creada por Cory Walker, Ryan Ottley y Robert Kirkman, conocido por su trabajo en The Walking Dead.
La serie viral de Prime Video acaba de estrenar un nuevo episodio
La serie éxito de Prime Video está inspirada en los cómics de Robert Kirkman. Es más que una historia de superhéroes y violencia controlada
La serie en cuestión es Invencible, y es la producción de Prime Video que ha llevado a los superhéroes a otro nivel. La ficción apareció por primera vez en 2021 y dejó emocionado al público y a la crítica especializada.
La primera entrega alcanzó los ocho episodios, y recientemente se ha estado estrenando un capítulo por semana de la cuarta temporada. El miércoles se estrenó el episodio seis, titulado Te ves terrible.
Prime Video: ¿de qué trata la cuarta temporada?
"Mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la última temporada, un Mark cambiado lucha con la culpa mientras pelea por proteger su hogar y a sus seres queridos, teniendo que enfrentar una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre", revela Prime Video.
La cuarta temporada de Invencible sigue a Mark, cada vez más frío y pesimista, lidiando con ser el mayor superhéroe de la Tierra tras el último ataque cultrumita. A la vez, su padre Omni-Man y Allen el alien han formado una alianza y buscan la manera de crear un ejército para detener a los vultrumitas que quedan con vida antes de que cometan otro genocidio. Dos tramas paralelas que, como sabemos gracias al tráiler, acabarán cruzándose.
Esta entrega presenta a un Mark más maduro y autoconsciente. En la temporada pasada estuvo a punto de perderlo todo, incluso a sí mismo al dejarse llevar por su propio poder. La alegría y la inocencia del protagonista de las primeras entregas queda muy lejos. Ni siquiera en su relación con Eve es capaz de mostrarse completamente feliz y despreocupado.
Tráiler