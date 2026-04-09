La serie viral de Prime Video acaba de estrenar un nuevo episodio

Superhéroe Invencible está basada en la serie de cómics de Image Comics.

Prime Video: ¿de qué trata la cuarta temporada?

"Mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la última temporada, un Mark cambiado lucha con la culpa mientras pelea por proteger su hogar y a sus seres queridos, teniendo que enfrentar una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre", revela Prime Video.

La cuarta temporada de Invencible sigue a Mark, cada vez más frío y pesimista, lidiando con ser el mayor superhéroe de la Tierra tras el último ataque cultrumita. A la vez, su padre Omni-Man y Allen el alien han formado una alianza y buscan la manera de crear un ejército para detener a los vultrumitas que quedan con vida antes de que cometan otro genocidio. Dos tramas paralelas que, como sabemos gracias al tráiler, acabarán cruzándose.

Invencible El octavo y último episodio se estrenará el 22 de abril.

Esta entrega presenta a un Mark más maduro y autoconsciente. En la temporada pasada estuvo a punto de perderlo todo, incluso a sí mismo al dejarse llevar por su propio poder. La alegría y la inocencia del protagonista de las primeras entregas queda muy lejos. Ni siquiera en su relación con Eve es capaz de mostrarse completamente feliz y despreocupado.

Tráiler