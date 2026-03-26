Prime Video: la serie inspirada en un manga japonés que no vas a poder dejar de ver

La ballena de acero The Silent Service (o La ballena de acero en Latinoamérica) fue dirigida por Kohei Yoshino.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Un submarino de la FMAJ choca contra un submarino nuclear de los EUA e implosiona con 76 tripulantes, incluido su capitán Shiro Kaieda. Pero la tripulación sobrevive. El accidente oculta que la tripulación abordará el Seabat, un submarino nuclear que construyeron en secreto los gobiernos de Japón y EUA. Repentinamente, Kaieda carga misiles nucleares en el Seabat, se amotina y huye", revela Prime Video.

Durante la Guerra Fría, la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón construye en secreto junto con Estados Unidos un submarino nuclear con capacidad balística intercontinental, a pesar del Tratado de Seguridad y Cooperación Mutua entre Estados Unidos y Japón que prohíbe al país asiático construir cualquier arma de ataque.

Durante el viaje inaugural, el capitán Shiro Kaidea se amotina y declara al submarino como la nación independiente de Yamato, causando una crisis entre ambos países. Así, él y los 76 miembros de la tripulación se vuelven rebeldes en esta historia que profundiza en temas de guerra nuclear, política internacional y paz mundial.

serie japonesa Es un thriller dramático de la Guerra Fría sobre un capitán japonés que se amotina mientras comanda un submarino nuclear.

La segunda temporada tiene lugar en las gélidas aguas del norte, donde el submarino nuclear Yamato inicia su travesía en las profundidades al compás de Mozart, con rumbo a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero en el estrecho de Bering, entre Estados Unidos y Rusia, emerge un submarino nuclear estadounidense que lo supera ampliamente. Un combate decisivo comienza entre témpanos que se quiebran.

Al parecer, Prime Video tiene previsto un estreno de episodios en formato semanal. La ballena de acero es la serie perfecta para los amantes del drama, el suspenso y los submarinos.