Prime Video es una plataforma de streaming que ofrece series y películas, e incluso transmite eventos en vivo. Una de las principales ventajas para los usuarios es que incorpora contenido nuevo constante. Esta vez, exploramos una producción que acaba de estrenar una segunda temporada y puede convertirse en tu nueva serie favorita.
Prime Video: la serie inspirada en un manga japonés que no vas a poder dejar de ver
La serie está inspirada en un manga de Kaiji Kawaguchi, premiado y adaptado a videojuego. Recientemente, llega como producción a Prime Video
En 2023 Amazon Studios produjo la película La ballena de acero, basada en el popular manga japonés The Silent Service. Al parecer, desde el principio existía la intención de que se convirtiera en una serie, ya que tres meses después de su estreno, se transformó en una serie de ocho episodios.
Recientemente, se estrenó el primer episodio de la segunda temporada, y ha dado que hablar entre los fanáticos del suspenso y el drama.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Un submarino de la FMAJ choca contra un submarino nuclear de los EUA e implosiona con 76 tripulantes, incluido su capitán Shiro Kaieda. Pero la tripulación sobrevive. El accidente oculta que la tripulación abordará el Seabat, un submarino nuclear que construyeron en secreto los gobiernos de Japón y EUA. Repentinamente, Kaieda carga misiles nucleares en el Seabat, se amotina y huye", revela Prime Video.
Durante la Guerra Fría, la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón construye en secreto junto con Estados Unidos un submarino nuclear con capacidad balística intercontinental, a pesar del Tratado de Seguridad y Cooperación Mutua entre Estados Unidos y Japón que prohíbe al país asiático construir cualquier arma de ataque.
Durante el viaje inaugural, el capitán Shiro Kaidea se amotina y declara al submarino como la nación independiente de Yamato, causando una crisis entre ambos países. Así, él y los 76 miembros de la tripulación se vuelven rebeldes en esta historia que profundiza en temas de guerra nuclear, política internacional y paz mundial.
La segunda temporada tiene lugar en las gélidas aguas del norte, donde el submarino nuclear Yamato inicia su travesía en las profundidades al compás de Mozart, con rumbo a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero en el estrecho de Bering, entre Estados Unidos y Rusia, emerge un submarino nuclear estadounidense que lo supera ampliamente. Un combate decisivo comienza entre témpanos que se quiebran.
Al parecer, Prime Video tiene previsto un estreno de episodios en formato semanal. La ballena de acero es la serie perfecta para los amantes del drama, el suspenso y los submarinos.