La película protagonizada Chris Hemsworth y Mark Ruffalo que todos están viendo en Prime Video

Chris Hemsworth Está escrita y dirigida por Bart Layton, basada en la novela corta de 2020 Crimen 101 de Don Winslow.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Caminos del crimen sigue a un maestro ladrón de joyas (Chris Hemsworth), cuyos robos minuciosos a lo largo de la autopista 101 en Los Ángeles confunden a la policía. Un detective solitario (Mark Ruffalo) va tras sus pasos. Cuando sus caminos se cruzan con los de una agente de seguros desilusionada (Halle Berry), afrontan decisiones que definirán el destino en un clímax letal con millones en juego", revela Prime Video.

El film gira en torno a Davis es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Está planeando su mayor golpe con la esperanza de que sea el último, cuando se cruzan en su camino Sharon, una desilusionada ejecutiva de seguros, y Orman, un ladrón rival, de maneras mucho más agresivas e impulsivas que las de Davis.

Crime 101 Chris Hemsworth se pone en la piel de Davis, un ladrón de joyas.

A medida que se acerca el multimillonario golpe, un teniente de policía, Lubesnik, se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás.

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