Prime Video tiene títulos para todos los gustos, desde comedias románticas livianas para una tarde de películas, hasta un thriller psicológico que te deja con los pelos de punta. En esta ocasión, exploramos uno de los estrenos más recientes y exitosos de la plataforma.
La película protagonizada Chris Hemsworth y Mark Ruffalo que todos están viendo en Prime Video
Este thriller dramático está basado en una novela corta de Don Winslow. Es una película de suspenso y drama
El largometraje en cuestión es Ruta de escape (Crime 101) un thriller psicológico que se ha posicionado como lo más visto de Prime Video Argentina. Es una adaptación de una novela de Don Winslow, protagonizada por una de las estrellas de Marvel.
En esta oportunidad, Chris Hemsworth deja de lado los trajes de superhéroes para vestir las elegantes prendas de un ladrón de joyas que planea un nuevo golpe. A continuación, todos los detalles de la película.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Caminos del crimen sigue a un maestro ladrón de joyas (Chris Hemsworth), cuyos robos minuciosos a lo largo de la autopista 101 en Los Ángeles confunden a la policía. Un detective solitario (Mark Ruffalo) va tras sus pasos. Cuando sus caminos se cruzan con los de una agente de seguros desilusionada (Halle Berry), afrontan decisiones que definirán el destino en un clímax letal con millones en juego", revela Prime Video.
El film gira en torno a Davis es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Está planeando su mayor golpe con la esperanza de que sea el último, cuando se cruzan en su camino Sharon, una desilusionada ejecutiva de seguros, y Orman, un ladrón rival, de maneras mucho más agresivas e impulsivas que las de Davis.
A medida que se acerca el multimillonario golpe, un teniente de policía, Lubesnik, se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás.
Tráiler
Reparto
- Chris Hemsworth como Mike/James Davis.
- Mark Ruffalo interpreta al detective Lou Lubesnick.
- Barry Keoghan como Ormon.
- Halle Berry es Sharon.
- Monica Barbaro como Maya.
- Corey Hawkins interpreta al detective Tillman.