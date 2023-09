Martina, la nena de 2 años con un tumor cerebral, recibió la medicación para su tratamiento

obra social martina enfermedad rara.jpg Martina podrá comenzar con el tratamiento para tratar su tumor cerebral que se disemina rápidamente.

Cecilia Lanatti, gerenta de la obra social Boreal en Mendoza, explicó que la demora se debió a que esta medicación no tiene resultados de pruebas en niños, y fue necesario someter el caso a una auditoría médica para determinar si era conveniente o no autorizar una droga de la que no se sabe con certeza qué efectos puede producir en Martina.

"Nosotros también tenemos una responsabilidad sobre lo que autorizamos", señaló Lanatti, quien agregó que se trata de una medicación de altísimo costo, la cual fue comprada por la casa central de Boreal y enviada hacia Mendoza. De esta manera, garantizaron que Martina ya tiene a disposición el primer ciclo del tratamiento. Luego debe ser evaluada y se seguirá como los médicos que la atienden lo indiquen.

La extraña enfermedad de Martina

Los papás de la nena de 2 años notaron que algo no andaba bien con su hija en junio, cuando su humor era muy cambiante, por momentos se irritaba con facilidad. Pero lo que más les preocupó fue que sufría de vómitos constantes a tal nivel que la llevaron a una desnutrición.

Anabel contó que le hicieron varios estudios, pero ninguno daba un resultado concreto por el problema de Martina, hasta que un día decidieron llevarla al Hospital Notti, donde le hicieron una resonancia y constataron que tenía un tumor en su cabeza.

Luego de varias consultas y evaluar cómo seguir, dieron con un médico especialista en gliomas, un extraño tumor que se disemina rápidamente en el cerebro, pero que es muy poco común en niños de la edad de Martina.

Hospital Notti.jpg Los médicos del Hospital Notti detectaron que Martina tiene glioma, un extraño tumor cerebral que se disemina rápidamente. Imagen ilustrativa.

Hicieron una colecta y la nena fue operada en julio en el Hospital Fleni, de Buenos Aires, donde pudieron extraer parte del tumor, pero no todo. Incluso detectaron que ya habían aparecido dos más.

Con lo extraído, enviaron una muestra a Corea para ser evaluada. Luego de un mes y medio llegaron los resultados y constataron que tenía una mutación específica que puede ser tratada únicamente con las medicaciones dabrafenib y trametinib, las cuales matarían las células malignas y le da esperanzas de vida a la nena de 2 años.

Los médicos le explicaron a Pablo y Anabel que no hay quimioterapia tradicional para curarla y por el momento solo pueden realizarle radioterapia para contrarrestar algunos efectos de la enfermedad.

Con la medicación ya a su disposición, esperan que Martina mejore y será evaluada nuevamente en diciembre para determinar cómo resultó el primer ciclo y cuáles serán los pasos a seguir en base a esos primeros resultados.